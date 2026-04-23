Rusko adresovalo dôrazné varovanie európskym štátom, ktoré uvažujú o umiestnení francúzskych strategických bombardérov schopných niesť jadrové zbrane na svojom území. Moskva upozornila, že v prípade vypuknutia konfliktu sa tieto krajiny môžu stať priamym terčom ruských útokov. V rozhovore zverejnenom vo štvrtok to vyhlásil námestník ruského ministra zahraničných vecí Alexander Gruško. Na jeho slová upozornila agentúra Reuters.
Macronove plány a zoznam európskych spojencov
Francúzsky prezident Emmanuel Macron začiatkom marca oznámil, že Paríž rozšíri svoj jadrový arzenál a potenciálne umožní európskym partnerom, aby vo svojich krajinách dočasne umiestnili francúzske strategické bombardéry. O tejto možnosti Francúzi podľa dostupných informácií aktuálne rokujú s viacerými štátmi:
- s Britániou, Nemeckom a Poľskom,
- s Holandskom a Belgickom,
- s Gréckom, Švédskom a Dánskom.
Strategická hrozba a nové ciele pre Rusko
Tieto plány Paríža podľa Alexandra Gruška svedčia o „nekontrolovateľnom rozširovaní“ jadrového potenciálu Severoatlantickej aliancie (NATO), ktoré predstavuje priamu strategickú hrozbu pre Rusko. „Je zrejmé, že naše ozbrojené sily budú nútené venovať tejto otázke veľkú pozornosť v kontexte aktualizácie zoznamu prioritných cieľov v prípade väčšieho konfliktu,“ vyhlásil otvorene. V konečnom dôsledku teda podľa ruského námestníka Francúzsko neprispieva k bezpečnosti týchto štátov, ale ju naopak kriticky oslabuje.
Na záver Alexander Gruško uviedol, že akýkoľvek budúci globálny dialóg o kontrole jadrových zbraní bude musieť nevyhnutne zohľadňovať celkové vojenské kapacity NATO, a to vrátane nezávislých francúzskych a britských arzenálov.