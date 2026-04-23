Polícia oficiálne začala trestné stíhanie pre podozrenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa v súvislosti so sporným tendrom na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Koná tak na základe trestného oznámenia, ktoré ešte v auguste 2025 podal opozičný poslanec Národnej rady SR František Majerský (KDH). O posune v prípade informovalo komunikačné oddelenie hnutia po tom, čo vyšetrovateľ doručil poslancovi príslušné oznámenie.
Polícia vníma podozrenia vážne
„Od začiatku bojujem proti tomuto netransparentnému tendru, pretože všetko nasvedčovalo tomu, že bol vopred dohodnutý. Začatie trestného stíhania ukazuje, že polícia vníma tieto podozrenia rovnako vážne. Budem tento prípad pozorne sledovať, pretože na záchrankách sa kšeftovať nesmie,“ uviedol poslanec František Majerský.
Hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová pre TASR potvrdila, že vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite začal vo veci záchrankového tendra konať. „Vzhľadom na charakter prípravného konania, ktoré je neverejné, aktuálne nebudeme k veci poskytovať ďalšie bližšie informácie,“ podotkla hovorkyňa.
Od vyhlásenia tendra až po správne žaloby
Výberové konanie na prevádzkovanie ambulancií vyhlásilo Operačné stredisko ZZS SR v máji 2025, no pre údajnú netransparentnosť čelilo okamžitej kritike opozície aj časti koalície. Kauza mala následne rýchly spád:
- v auguste Operačné stredisko sporný tender zrušilo,
- generálny prokurátor Maroš Žilinka v novembri informoval, že rezort postupoval v rozpore so zákonmi, a podal protesty prokurátora,
- keďže ministerstvo protestom nevyhovelo, Žilinka podal vo veci 32 správnych žalôb.
Ministerstvo zdravotníctva však naďalej trvá na tom, že záchrankový tender bol zrušený zákonne a rovnako zákonné sú aj vydané nadväzujúce rozhodnutia o zastavení konania. Rezort je pripravený obhájiť svoj právny názor na správnom súde. Polícia ešte vo februári informovala, že jej protikorupčná jednotka sa zaoberá viacerými trestnými oznámeniami, ktoré s týmto prípadom priamo súvisia.