Česká Štátna veterinárna správa (SVS) rázne zakročila a vo štvrtok zakázala v ČR predávať až 44 mliečnych dojčenských výživ od 12 rôznych výrobcov z EÚ. Dôvodom tohto mimoriadneho opatrenia je prítomnosť nebezpečného toxínu cereulid. O situácii informoval zástupca hovorcu SVS Petr Majer, pričom správu sprostredkovala spravodajkyňa TASR v Prahe.
Vrátenie tovaru a hrozba vysokých pokút
Ľudia, ktorí majú doma niektorý z dotknutých produktov uvedených na zozname webe SVS, by ho mali okamžite vrátiť tam, kde ho kúpili. Obchodníci, ktorí majú tieto výrobky na sklade, sú povinní ich buď neškodne odstrániť, alebo bezodkladne vrátiť výrobcovi. SVS pritom prísne upozornila, že za porušenie zákazu distribúcie hrozí previnilcom pokuta až dva milióny korún (čo predstavuje vyše 82 000 eur).
Nebezpečný toxín odolá aj teplu
Odborníci zo SVS varujú, že toxín cereulid je mimoriadne nebezpečný pre svoje špecifické vlastnosti a účinky na ľudský organizmus:
- na rozdiel od iných toxínov je vysoko odolný voči pôsobeniu tepla a taktiež voči extrémnym výkyvom pH,
- po požití spôsobuje nevoľnosť, zvracanie a hnačku, ktoré však väčšinou odznejú do niekoľkých hodín,
- v krajných prípadoch môže intoxikácia vyústiť až do závažného stavu, akým je zlyhanie orgánov (najmä pečene, tenkého čreva alebo pankreasu).
V súvislosti s detskou stravou sa v súčasnosti intenzívne vyšetruje aj ďalšia desivá kauza. V Rakúsku sa totiž v pohári výživy značky HiPP s príchuťou mrkvy a mäsa našiel jed na potkany. Hovorca spoločnosti HiPP Clemens Preysing potvrdil, že kontaminované poháre sa okrem Rakúska objavili aj na Slovensku a v Českej republike, pričom v oboch krajinách už boli preventívne stiahnuté z predaja. Pre istotu boli informované aj maďarské úrady, keďže nebezpečnú výživu si mohli zakúpiť aj ľudia v prihraničných oblastiach.