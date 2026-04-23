Budúca vláda maďarskej strany Tisza chystá radikálne kroky k vyrovnaniu sa s minulosťou a plánuje definitívne otvoriť spisy agentov bývalých tajných služieb. Tieto zámery vo štvrtok na sociálnej sieti Facebook oficiálne oznámil predseda strany a budúci premiér Péter Magyar. O povolebnom dianí informuje spravodajca TASR priamo z Budapešti.
Odstrihnutie od komunistickej minulosti
Péter Magyar vo svojom príspevku zdôraznil, že poslanecký klub strany Tisza sa zámerne nenasťahuje do terajšej budovy poslancov neďaleko parlamentu. Dôvodom je jej temná história, keďže stavba v minulosti slúžila ako sídlo ÁVH (Úrad na ochranu štátu) a MSZMP (Maďarská socialistická robotnícka strana). Budúci premiér už 16. apríla avizoval aj ďalšie dôležité zmeny, ktorými sa chce nová vláda priblížiť k občanom:
- po prevzatí moci sa kancelária premiéra presťahuje z priestorov bývalého kláštora karmelitánov v historickom centre Budína do budovy niektorého ministerstva blízko parlamentu na opačnom brehu Dunaja,
- Magyar totiž doterajšie sídlo Viktora Orbána vedľa Sándorovho paláca (ktoré si vybral v roku 2019) rázne odmieta a považuje ho za symbol izolácie politikov od bežných ľudí.
Odtajnenie spisov a návrat štátneho majetku
Odhodlanie nastoliť nové poriadky potvrdil aj budúci šéf úradu vlády Bálint Ruff. V stredajšom rozhovore pre server valaszonline.hu jasne označil zverejnenie spisov štátnej bezpečnosti za jednu zo svojich úplne prvých a najdôležitejších úloh. Ako dodal, tento transparentný krok pôjde ruka v ruke s nekompromisnou snahou o získanie rozkradnutého majetku štátu späť do rúk občanov.