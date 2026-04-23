Slovenský systém povinného zmluvného poistenia (PZP) čaká zásadná očista. Prezident SR Peter Pellegrini vo štvrtok podpísal novú právnu normu, ktorá zavádza automatizované ukladanie pokút za nepoistené autá a hromadné vyraďovanie dlhodobo nepoistených vozidiel z evidencie. Cieľom legislatívy, na ktorej spolupracovali tri ministerstvá, je znížiť alarmujúci počet vozidiel bez poistky, ktorých sa po našich cestách pohybuje odhadom až 300 000.
Čistenie evidencie: Tisíce áut zmiznú z databáz
Prvým dôležitým krokom bude jednorazové hromadné vyradenie vozidiel, ktoré v systémoch figurujú ako „mŕtve duše“. Štát predpokladá, že ak auto nemá poistku viac ako dva roky, reálne už zrejme neexistuje. Celý proces je rozplánovaný na presné časové fázy:
- 1. augusta 2026 – odštartuje proces hromadného vyradenia.
- August – držitelia vozidiel dostanú upovedomenie o chýbajúcom poistení a plánovanom vyradení.
- September – majitelia získajú dodatočný čas na nápravu, teda na uzatvorenie PZP alebo dočasné vyradenie auta.
- Október – vozidlá bez nápravy budú definitívne a hromadne vyradené z evidencie z úradnej moci.
Tento postup sa aplikuje na vozidlá bez poistenia dlhšie ako 24 mesiacov, ako aj na autá, ktoré sú po dočasnom vyradení z evidencie v rovnakom časovom omeškaní s nahlásením zmien.
Objektívna zodpovednosť a automatické pokuty
Zásadnou novinkou je zavedenie objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla. To v praxi znamená, že pokuty už nebudú závisieť len od náhodnej cestnej kontroly, ale budú generované automatizovane na základe dát zo Slovenskej kancelárie poisťovateľov (SKP). Okresné úrady budú sankcie ukladať v prípade, že vozidlo bude bez poistenia viac ako 30 dní.
Systém pokút je nastavený prísne a opakovane:
- Základná pokuta sa pohybuje vo výške od 120 do 900 eur (podľa hmotnosti vozidla).
- Ak držiteľ uhradí sumu do 15 dní od doručenia, pokuta sa mu zníži o tretinu.
- Za to isté vozidlo môže byť pokuta udelená opakovane každých 150 dní, pričom sa jej suma zdvojnásobí.
Okrem finančných sankcií sa sprísňuje aj kontrola na STK a EK. Ak auto nebude mať platné PZP, kontrolou jednoducho neprejde. Štát zároveň myslí na modernizáciu a od 1. augusta 2027 umožní držiteľom vytvoriť si digitálne potvrdenie o poistení v rámci digitalizácie dokladov pod správou Ministerstva vnútra SR.