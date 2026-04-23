Budúcnosť poslankyne Jany Bittó Cigánikovej v strane Sloboda a Solidarita (SaS) je nateraz neistá. Republiková rada liberálov má dnes rokovať o návrhu na jej vylúčenie, pričom samotná poslankyňa predpokladá, že strata straníckeho preukazu bude znamenať aj jej koniec v poslaneckom klube. „Je asi logické, že zrejme, keď ma vylúčia zo strany, lebo nie som už dosť dobrá, tak asi nebudem dosť dobrá už ani pre klub. Uvidíme, čo bude,“ uviedla pre novinárov v priestoroch Národnej rady SR.
Pozadie návrhu na vylúčenie a kritika vedenia
Návrh na vylúčenie je oficiálne odôvodnený dlhodobým poškodzovaním dobrého mena strany. Jana Bittó Cigániková si však myslí, že skutočným dôvodom je jej otvorená kritika súčasného lídra Branislava Gröhlinga. Poslankyňa vyjadrila ľútosť nad tým, ako sa pomery v SaS zmenili, a tvrdí, že v strane už nepociťuje politický domov. Podľa jej slov za iniciatívou na jej odstránenie stojí dohoda vedenia:
- Návrh podľa nej podal radový člen, aby predseda neniesol priame politické náklady.
- Tvrdí, že k takémuto kroku došlo zaručene po dohode s predsedom Gröhlingom.
- Je presvedčená, že výsledok hlasovania Republikovej rady SaS je už vopred známy.
Podpora od Sulíka aj ponuka od Borisa Kollára
Napriek napätej situácii vo vlastnej strane poslankyňa potvrdila, že dostáva podporu z viacerých strán. Výraznou oporou jej je najmä bývalý líder Richard Sulík. Prekvapením je však záujem z mimoparlamentného prostredia. Bittó Cigániková potvrdila, že jej telefonoval aj šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár, ktorý jej vyjadril osobnú podporu.
Hoci sa o konkrétnej politickej spolupráci nateraz nerozprávajú, poslankyňa víta Kollárov verejný záujem o jej osobu. Jana Bittó Cigániková nateraz zostáva v pozícii členky parlamentu, no dnešné rozhodnutie Republikovej rady definitívne určí, či bude v Národnej rade SR pôsobiť ako nezaradená poslankyňa, alebo si nájde nové stranícke pôsobisko mimo liberálneho tábora.