Petičné hárky, ktorými občania žiadajú o vyhlásenie referenda, budú musieť po novom obsahovať aj dátum narodenia signatára. Vyplýva to z novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorú vo štvrtok podpísal prezident SR Peter Pellegrini. Hlavným cieľom tejto legislatívnej zmeny je posilnenie ochrany petičného práva a zamedzenie jeho možnému zneužitiu pri tak dôležitom nástroji priamej demokracie, akým je referendum.
Osobitná ochrana kvôli sile ústavného zákona
Podľa predkladateľov návrhu je nevyhnutné petície na vyhlásenie referenda chrániť osobitným spôsobom. Na rozdiel od bežných petícií majú totiž tieto procesy zásadný vplyv na smerovanie štátu. „Úspešná petícia má za následok vyhlásenie celoštátneho referenda,“ pripomenuli poslanci s tým, že úspešné ľudové hlasovanie má právnu silu ústavného zákona. „Následky petície, ktorou občania žiadajú vyhlásenie referenda, sú teda omnoho závažnejšie než následky ‚bežnej‘ petície podľa petičného zákona,“ dodali zákonodarcovia.
Doterajšia prax bola podľa kritikov nedostatočná a zraniteľná, keďže na podporu referendovej iniciatívy postačovali nasledujúce údaje:
- Meno a priezvisko občana.
- Adresa trvalého pobytu.
Tieto informácie je možné pomerne jednoducho získať z verejne dostupných zdrojov, ako je napríklad kataster nehnuteľností. „Tieto údaje je teda možné zneužiť a neoprávnene uviesť v rámci petície aj bez vedomia občana,“ vysvetlili poslanci v dôvodovej správe k schválenej novele.
Dátum narodenia ako kompromisné riešenie
Finálna podoba zákona prešla počas druhého čítania v Národnej rade SR úpravou. Pôvodne sa uvažovalo o tom, že občania budú musieť do hárkov vpisovať svoje rodné číslo. Kvôli ochrane súkromia a citlivosti tohto údaja sa však nakoniec pristúpilo k menej invazívnej alternatíve. „Vzhľadom na vysokú citlivosť osobného údaja o rodnom čísle sa navrhuje jeho zmena na údaj o dátume narodenia, na základe ktorého bude možné overovanie údajov prostredníctvom registra fyzických osôb na postačujúcej úrovni,“ uviedli predkladatelia.
Nové pravidlá tak predstavujú rovnováhu medzi bezpečnosťou volebných procesov a ochranou osobných údajov obyvateľov Slovenskej republiky. Po podpise prezidentom nadobúda novela účinnosť, čím sa sťaží priestor pre nekalé praktiky pri organizovaní budúcich referendových iniciatív, pričom štátne orgány získajú efektívnejší nástroj na krížovú kontrolu pravosti podpisov v oficiálnych registroch.