Poľskí hygienici vydali naliehavé varovanie pred konzumáciou tatárskeho bifteku značky Kraina Mięs, ktorý je dostupný v sieti predajní Biedronka. V obľúbenom výrobku zistili prítomnosť nebezpečnej baktérie salmonela.
„V dôsledku úradnej činnosti Štátnej inšpekcie zdravia boli v testovaných vzorkách hovädzieho tatárskeho bifteku z uvedenej šarže zistené baktérie salmonely,“ informoval GIS na svojej oficiálnej webovej stránke. O prípade informoval poľský portál Polsat News.
Informácie o výrobku a riziko salmonelózy
Baktérie salmonely môžu pri kontakte s človekom vyvolať ochorenie salmonelóza. Ako na svojom webe informuje Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, k infekcii najčastejšie dochádza pri konzumácii nedostatočne tepelne upravených alebo kontaminovaných potravín.
Salmonelóza je závažné ochorenie tráviaceho traktu, ktoré sa zvyčajne prejavuje hnačkou a vracaním. V extrémnych prípadoch však môže viesť k ťažkej dehydratácii, ktorá môže byť pre pacienta až smrteľná. Inšpektori preto apelujú na spotrebiteľov, aby venovali zvýšenú pozornosť identifikácii výrobku vo svojich chladničkách. Konkrétne ide o tieto parametre:
- Názov výrobku: Tatar wołowy značky Kraina Mięs.
- Veľkosť balenia: 200 g.
- Číslo problémovej šarže: 0992104.
- Dátum spotreby: 21. 04. 2026.
- Výrobca: Zakłady Mięsne Łuków S.A. so sídlom na ulici Przemysłowa 15, 21 – 400 Łuków.
V tatárskom bifteku zistili prítomnosť salmonely, úrady varujú pred jeho konzumáciou; Foto: gov.pl
Čo robiť, ak ste si ho kúpili?
Výrobca bezprostredne po prijatí informácie o nevyhovujúcej kvalite v spolupráci s kontrolnými orgánmi pristúpil k stiahnutiu danej šarže z trhu. Informácia o kontaminácii sa objavila aj priamo na webovej stránke siete Biedronka, ktorá zákazníkov dôrazne varuje, aby mäso v žiadnom prípade nekonzumovali. Klienti, ktorí si výrobok zakúpili, majú dve možnosti:
- Výrobok môžu bezodkladne vyhodiť do komunálneho odpadu.
- Výrobok môžu vrátiť v ktorejkoľvek najbližšej predajni Biedronka, kde im bude vyplatená kúpna cena v plnej výške.
Orgány verejného zdravotníctva situáciu naďalej monitorujú a vyzývajú verejnosť k obozretnosti. Prípadné zdravotné komplikácie po konzumácii podozrivého mäsa je nutné okamžite konzultovať s lekárom.
Salmonelu zistili aj v mrazenom ovocí
Na výskyt salmonely v potravinovom výrobku upozornili v polovici apríla aj slovenskí kontrolóri. Ako na svojom webe informoval ÚVZ SR, mrazené maliny sa predávali na území Poľska, v zahraničí si ich však mohli kúpiť aj slovenskí zákazníci.
Úrad v tejto súvislosti vyzval spotrebiteľov aj prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, aby maliny nekupovali, nekonzumovali a nepoužívali pri príprave nápojov a jedál. Varovanie sa týka najmä obyvateľov z prihraničných oblastí Slovenskej republiky s Poľskou republikou.