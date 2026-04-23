Slovenské firmy čelia novej hrozbe, ktorá im môže v priebehu pár hodín vybieliť účty. Národné centrum kybernetickej bezpečnosti Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) vydalo varovanie pred útokmi typu „SMS Pumping“. Tento sofistikovaný podvod už na Slovensku spôsobil škody v desiatkach tisíc eur a útočníci pri ňom zneužívajú legitímne firemné systémy na vlastné obohatenie.
Ako funguje SMS Pumping?
Princíp útoku je založený na zneužití registračných alebo prihlasovacích formulárov, ktoré odosielajú overovacie SMS kódy (OTP). Útočníci pomocou automatizovaných botov zaplavia tieto formuláre tisíckami požiadaviek na telefónne čísla so zvýšenou tarifou. „Útočníci profitujú tým, že dostávajú podiel z poplatkov za odoslané správy, často v spolupráci s podvodnými telekomunikačnými operátormi,“ vysvetľuje NBÚ.
Kľúčové znaky prebiehajúceho útoku:
- Náhle špičky: Masívny nárast počtu odoslaných SMS v krátkom čase.
- Exotické destinácie: Správy smerujú do špecifických krajín, kde firma bežne nepôsobí.
- Masové účty: Zakladanie veľkého množstva užívateľských kont prostredníctvom dočasných e-mailov.
Ako sa chrániť?
Získanie stratených peňazí je pre firmy takmer nemožné, preto je kľúčová prevencia. NBÚ odporúča zaviesť viacúrovňovú ochranu systémov, ktoré pracujú s odosielaním správ.
Odporúčané bezpečnostné opatrenia:
- Zavedenie CAPTCHA: Overenie, či požiadavku zadáva človek a nie bot.
- Rate Limiting: Obmedzenie počtu požiadaviek na odoslanie SMS z jednej IP adresy alebo na jedno telefónne číslo.
- Geofencing: Blokovanie odosielania správ do krajín mimo cieľového trhu spoločnosti.
- Blokovanie anonymizérov: Zákaz prístupu z IP adries patriacich VPN službám alebo sieti Tor.
Čo robiť pri napadnutí?
Ak firma zaznamená anomálie v prevádzke, prvým krokom by malo byť dočasné vypnutie zneužívaného formulára. Nevyhnutná je okamžitá komunikácia s telekomunikačným operátorom a nahlásenie incidentu Národnému centru kybernetickej bezpečnosti. Rýchla reakcia je zásadná, pretože detekcia útokov s časovým odstupom priamo znásobuje finančné straty.
SMS Pumping predstavuje v apríli 2026 jednu z najagresívnejších foriem kybernetickej kriminality zameranej na podnikateľské subjekty. Firmy by nemali podceňovať zabezpečenie svojich webových aplikácií, pretože náklady na zavedenie ochranných prvkov sú zanedbateľné v porovnaní s rizikom likvidačných faktúr za zneužité telekomunikačné služby.