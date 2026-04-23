Európska únia vo štvrtok 23. apríla 2026 potvrdila jednotný postup v otázke vojenskej a finančnej pomoci Kyjevu. Po náročných diplomatických vyjednávaniach členské štáty formálne schválili historicky 20. balík sankcií proti Rusku a zároveň odobrili masívnu pôžičku pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur. Prijatie balíka odblokoval až ranný obnovený tok ropy cez ropovod Družba.
Dva piliere európskej stratégie
Podľa predsedu Európskej rady Antónia Costu stojí stratégia Únie na posilňovaní obranyschopnosti Ukrajiny a stupňovaní ekonomického tlaku na agresora. Pôžička vo výške 90 miliárd eur má krajine zabezpečiť stabilitu počas rokov 2026 a 2027. „Európa stojí pevne, zjednotená a neochvejná vo svojej podpore Ukrajine,“ deklaroval Costa na sociálnej sieti X.
Kľúčové ciele schválených opatrení:
- Vojnová ekonomika: 20. balík sankcií má radikálne znížiť schopnosť Moskvy financovať vojenské operácie.
- Dlhodobá pomoc: Finančné prostriedky sú určené na vojenskú aj civilnú podporu v nasledujúcom dvojročnom cykle.
- Diplomatický prielom: Dohodu formálne spečatila písomná procedúra, ktorá bola úspešne ukončená vo štvrtok o 13.00 h.
Slovenské a maďarské veto ako nástroj vyjednávania
Cesta k dohode nebola jednoduchá. Slovensko a Maďarsko využili písomnú procedúru na presadenie svojich energetických požiadaviek. Schválenie balíka podmieňovali obnovením dodávok ropy cez ropovod Družba, ktoré boli v uplynulých mesiacoch predmetom ostrých sporov s Kyjevom.
Minister zahraničných vecí SR Juraj Blanár potvrdil, že Slovensko prestalo proces blokovať až po tom, čo surovina začala reálne pritekať do rafinérie Slovnaft. „Dal som pokyn na neblokovanie prijatia 20. sankčného balíka, pokiaľ bude ropa prúdiť bez prerušenia,“ uviedol Blanár. Vysoká predstaviteľka EÚ Kaja Kallasová v tejto súvislosti zdôraznila, že cieľom je udržať pozície Ukrajiny, kým Rusko nepochopí bezvýchodiskovosť svojej agresie.