Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) v spolupráci s reťazcom Decathlon SK s. r. o. zverejnila dôležité varovanie týkajúce sa cestného bicykla značky VAN RYSEL. Zistená konštrukčná chyba môže viesť k nebezpečným situáciám počas jazdy a poškodeniu komponentov.
Rizikový model a jeho porucha
Varovanie sa týka modelu EDR CF ULTRA 105 DI2 v dvoch farebných vyhotoveniach. Podľa SOI výrobca zistil, že pri montáži mohlo dôjsť k použitiu nadmerného počtu dištančných podložiek, čo ohrozuje stabilitu riadenia.
Reťazec Decathlon upozorňuje na chybu bicykla EDR CF ULTRA 105 DI2; Foto: soi.sk
Zoznam dotknutých výrobkov:
- Model: EDR CF ULTRA 105 DI2
- Farba bledomodrá: kód 8902428
- Farba zelená kaki: kód 8817920
- Kódy položiek: 5306671 až 5306676 a 4928585 až 4928590
V čom spočíva nebezpečenstvo?
Podľa technickej analýzy spoločnosti VAN RYSEL môže príliš veľa dištančných podložiek spôsobiť prešmykovanie predstavca pri rotácii riadidiel. „Z dlhodobého hľadiska to môže viesť k opotrebovaniu krku vidlice,“ varuje spoločnosť. V extrémnom prípade hrozí strata kontroly nad bicyklom.
Ako postupovať, ak vlastníte tento model:
- Kontrola podložiek: Skontrolujte, či má váš bicykel viac ako 3 dištančné podložky.
- Preventívne opatrenie: Ak si nie ste istí alebo máte viac ako 3 podložky, bicykel ďalej nepoužívajte.
- Bezplatný servis: Prineste bicykel do ktorejkoľvek predajne Decathlon, kde vám ho bezplatne opravia (odstránia nadbytočnú podložku a nastavia kompresiu hlavového zloženia).
Skontrolujte, či má váš bicykel viac ako 3 dištančné podložky; Foto: soi.sk
Zákazníkom sa odporúča priniesť si doklad o kúpe alebo zákaznícku kartu. V prípade otázok je k dispozícii zákaznícke centrum na telefónnom čísle +421 2 772 77 490.
Decathlon upozornil aj na ďalšie bicykle
Obchodný reťazec Decathlon naposledy v decembri 2025 informoval o stiahnutí z trhu ďalšieho výrobku. Išlo o niektoré druhy bicyklov E-actv900 LF, E-actv900 HF, LD920e LF a LD940e LF. Ako vtedy spresnila SOI, vo výrobkoch zistili softvérovú chybu motora.
„U uvedených výrobkov bola zistená softvérová chyba motora, ktorá môže počas jazdy spôsobiť náhodný pohyb pedálov smerom dozadu,“ spresnila inšpekcia.
Bicykle boli v predaji od 1. apríla 2025 do 1. decembra 2025. Decathlon odporučil zákazníkom, ktorí si niektorý z bicyklov predtým kúpili, aby ho prestali používať a objednali si termín v najbližšom servisnom stredisku spoločnosti. Reťazec pritom ponúkal bezplatné odstránenie chyby.
Decathlon vo februári 2026 upozornil aj na lavínovú sondu pod označením Simond Probe Ski Touring. Ako spresnila SOI, u sondy zistili anomáliu.
„U uvedeného druhu výrobku bola zistená anomália, ktorá môže brániť úplnému rozvinutiu sondy, čo by mohlo sťažiť jej použitie pri pátraní po obetiach,“ informoval Decathlon. Zákazníkom odporučil, aby už kúpenú sondu priniesli do niektorej z predajní, kde im vrátia jej kúpnu sumu.