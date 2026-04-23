Regionálna pomoc od štátu naberá nový rozmer. Minister investícií a regionálneho rozvoja Samuel Migaľ vo štvrtok 23. apríla 2026 oznámil zásadné rozšírenie zoznamu prioritných okresov. Adresnejšiu podporu a vyšší balík financií získa po novom až 30 okresov Slovenska, pričom štát do rozvoja zaostávajúcich regiónov naleje o milióny eur viac.
Viac peňazí a nová metodika
Zoznam prioritných okresov sa rozrastie z doterajších 19 na 30. Súbežne s týmto krokom štát navyšuje celkovú alokáciu o 2,3 milióna eur, čím celkový objem pomoci dosiahne hranicu 13,8 milióna eur. Podľa ministra Samuela Migaľa je kľúčovou zmenou aj spravodlivejšia metodika, ktorá prenecháva rozhodovacie právomoci priamo regiónom.
Kľúčové zmeny v regionálnej podpore (apríl 2026):
- Rozšírenie zoznamu: Nárast počtu dotknutých okresov o viac ako 50 %.
- Finančná injekcia: Zvýšenie rozpočtu na aktuálnych 13,8 milióna eur.
- Decentralizácia: Regióny si budú samy určovať prioritné projekty podľa svojich špecifických potrieb.
- Pomoc najmenším: Obce do 500 obyvateľov môžu získať dotácie do 10 000 eur na menšie projekty.
Cieľom je dohnať investičný dlh
Minister Migaľ po stretnutí so zástupcami samospráv v Prešove zdôraznil, že pomoc musí byť hmatateľná. Investície majú smerovať do základnej infraštruktúry, ako sú vodovody a kanalizácie, ale aj do podpory cestovného ruchu. „Považujem to za dôležitý krok, ktorý dáva šancu väčšiemu počtu regiónov pripraviť projekty s reálnym významom pre ich budúcnosť,“ uviedol šéf rezortu MIRRI.
Napriek aktuálnemu navýšeniu minister pripúšťa, že súčasná suma stále nepokrýva všetky potreby slovenského vidieka. Jeho ambíciou pre nasledujúci rok je preto presadiť dvojnásobné navýšenie celkového objemu financií. Novela vyhlášky, ktorá tieto zmeny zastrešuje, by mala nadobudnúť účinnosť už koncom tohto mesiaca.
Rozšírenie zoznamu prioritných okresov v apríli 2026 vysiela jasný signál, že štát chce eliminovať regionálne rozdiely nielen na papieri, ale aj v praxi. Pre mnohé hladové doliny a odľahlé obce ide o dôležitý impulz, ktorý môže naštartovať dlho očakávaný rozvoj a zlepšiť kvalitu života obyvateľov mimo hlavných ekonomických centier.