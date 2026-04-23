Tragédia v bezprostrednej blízkosti slovenských hraníc. V lesnom poraste pri obci Płonna v poľskom Podkarpatskom vojvodstve, približne 20 kilometrov od našich hraníc, zahynula vo štvrtok 23. apríla 2026 dopoludnia 58-ročná žena po útoku medveďa. Rozsah zranení bol natoľko devastačný, že privolaní záchranári už obeti nedokázali pomôcť.
Nález v ťažko dostupnom teréne
Oznámenie o nešťastí prijala poľská polícia krátko pred 10.40 h. Do pátracej a záchrannej akcie v okrese Sanok boli nasadení policajti aj hasiči. Telo 58-ročnej miestnej obyvateľky našli v hustom a ťažko prístupnom lese s jasnými stopami po útoku šelmy. „Vzhľadom na rozsah poranení sme upustili od resuscitačných úkonov,“ uviedol dôstojník hasičov Paweł Giba.
Detaily tragického incidentu (apríl 2026):
- Lokalita: Płonna, Podkarpatské vojvodstvo (cca 20 km od SR).
- Čas útoku: Dopoludňajšie hodiny, nahlásené o 10.40 h.
- Obeť: 58-ročná žena z okresu Sanok.
- Zasahujúce zložky: Polícia, hasiči, zdravotníci a následne prokurátor.
Vyšetrovanie a bezpečnosť v regióne
Smrť ženy oficiálne konštatovali zdravotníci v popoludňajších hodinách. Na miesto bol privolaný lekár a prokurátor, ktorí dohliadajú na dokumentovanie stôp. Incident vyvolal v regióne Podkarpatska vlnu znepokojenia, keďže ide o oblasť s vysokým výskytom medveďa hnedého, ktorý sa často pohybuje aj v blízkosti turistických chodníkov a obydlí.
Odborníci pripomínajú dôležitosť preventívnych opatrení pri pohybe v lese:
- Vizuálny a zvukový kontakt: V neprehľadnom teréne sa odporúča o sebe dávať vedieť (rozprávanie, pískanie).
- Vyhýbanie sa húštinám: Miesta s obmedzeným výhľadom môžu byť prirodzeným úkrytom pre šelmy.
- Správanie pri strete: Nikdy neutekajte; pomaly cúvajte a vyhnite sa priamemu očnému kontaktu.