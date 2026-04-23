Dopravná komplikácia na kľúčovom ťahu Horehroním. Vo štvrtok 23. apríla 2026 popoludní došlo na ceste I/66 pri obci Brusno k zrážke autobusu s nákladným vozidlom. Nehoda si vyžiadala jedno zranenie a spôsobila dopravné obmedzenia na hlavnej spojnici medzi Banskou Bystricou a Breznom.
V autobuse sa nachádzalo 5 cestujúcich
K incidentu došlo v čase popoludňajšej dopravnej špičky. Podľa informácií, ktoré zverejnilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici, sa v čase nárazu v autobuse nachádzalo päť osôb. „Podľa predbežných informácií bolo v autobuse päť cestujúcich, zraniť sa mala jedna osoba,“ špecifikovala polícia rozsah následkov nehody.
Obmedzenia v doprave
Vodiči prechádzajúci týmto úsekom sa musia obrniť trpezlivosťou. Cesta I/66 je v mieste nehody momentálne prejazdná len v jednom jazdnom pruhu. Dopravu na mieste usmerňujú policajné hliadky, pričom sa tvoria kolóny v oboch smeroch – od Slovenskej Ľupče aj od Brezna.
Polícia žiada vodičov o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov príslušníkov PZ. Odstraňovanie následkov nehody a dokumentovanie stôp môže trvať niekoľko hodín. Presná príčina vzniku dopravnej nehody a miera zavinenia jednotlivých vodičov sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.