Pozor na nákupy v Lidli. Spoločnosť Agrona Sp. z o.o. sp.k. sťahuje z predaja obľúbený mliečny výrobok „Tatranská rolka PILOS“ v 400-gramovom balení. Dôvodom je vážne bezpečnostné riziko – možná prítomnosť nebezpečnej baktérie Listeria monocytogenes.
Podrobnosti o sťahovanom výrobku
Výzva sa týka konkrétnych šarží výrobku predávaného v predajniach Lidl Slovenská republika od 13. marca 2026. Ako uviedol Lidl na svojom webe, spotrebitelia by mali skontrolovať svoje zásoby a v prípade zhody produkt v žiadnom prípade nekonzumovať.
Lidl sťahuje z predaja Tatranskú rolku PILOS, môže sa v nej nachádzať listéria; Foto: lidl.sk
Popis výrobku:
- Názov: Tatranská rolka PILOS (400 g)
- EAN-kód: 20366346
- Dátumy spotreby a šarže:
- 11.06.2026 (šarže W069/C, W069/D)
- 16.06.2026 (šarže W062/E, W069/B)
- 19.06.2026 (šarža W069/E)
- 21.06.2026 (šarža W069/F)
- 22.06.2026 (šarže W069/G, W069/H, W076/A, W076/B)
- 24.06.2026 (šarža W076/C)
- 29.06.2026 (šarža W083/D)
Čo robiť, ak máte výrobok doma?
Zákazníci môžu nevyhovujúci tovar vrátiť v ktorejkoľvek predajni Lidl. „Peniaze vám budú vrátené aj bez predloženia pokladničného dokladu,“ informuje dodávateľ. Ostatné produkty značky Pilos alebo iné šarže Tatranskej rolky nie sú týmto opatrením dotknuté.
Prečo je Listeria monocytogenes nebezpečná?
Zo siedmich rôznych druhov baktérie Listeria je pre človeka nebezpečná len Listeria monocytogenes. Ako spresňuje Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS SR), baktéria je odolná voči vysušeniu, zmrazeniu a ľahko priľne na technologické materiály.
Pri kontakte s Listeriou dochádza k vzniku listeriózy. „Na človeka sa prenáša priamo pri styku s chorými zvieratami, najmä pri ošetrovaní, pri pôrodoch. Vstupnou bránou je poranená koža, sliznica, tráviaca a dýchacia sústava,“ uviedla ŠVPS SR.
- Listerióza: Ochorenie môže mať priebeh podobný chrípke, ale aj vážne komplikácie u detí, seniorov a tehotných žien.
- Odolnosť: Baktéria dokáže prežiť a množiť sa aj pri nízkych teplotách v chladničke.
- Inkubácia: Príznaky sa môžu objaviť s odstupom niekoľkých dní až týždňov po konzumácii.
V prípade otázok je k dispozícii zákaznícka linka na čísle 0232 441 800. Ak poznáte niekoho, kto tento produkt pravidelne kupuje, informujte ho o tomto stiahnutí.
Lidl varuje aj pred desiatkami ďalších výrobkov
Obchodný reťazec Lidl začiatkom apríla varoval aj pred desiatkami ďalších výrobkov, ktoré nemajú platné certifikáty environmentálnych štandardov.
Ako reťazec uviedol na svojom webe, upozornenie sa týka výrobkov značiek Crivit, Esmara a Parkside. Zistili pri nich nesúlad v certifikátoch GRS (Global Recycled Standard), RWS (Responsible Wool Standard) alebo RCS (Recycled Claim Standard).
Zákazníci, ktorí si už zakúpili niektorý z dotknutých výrobkov, ho môžu vrátiť v predajni aj bez pokladničného bločku. Lidl pri reklamácii sľubuje vrátenie kúpnej ceny.