Zmena politického kurzu v Budapešti otvára dvere k užšej spolupráci s Bruselom. Európska prokuratúra (EPPO) pod vedením Laury Kövesiovej oficiálne potvrdila pripravenosť prijať Maďarsko do svojich radov. Tento krok, ktorý dlhé roky odmietal kabinet Viktora Orbána, sa stáva realitou po víťazstve Pétera Magyara v aprílových voľbách 2026.
Kövesiová: Maďarskí experti sú špičkoví profesionáli
Hlavná európska prokurátorka Laura Kövesiová na 11. Delfskom ekonomickom fóre v Grécku vyjadrila presvedčenie, že vstup Maďarska bude pre inštitúciu veľkým prínosom. „EPPO vníma tento krok veľmi pozitívne, lebo maďarských právnych expertov považujeme za špičkových profesionálov s vysokou pridanou hodnotou,“ uviedla šéfka prokuratúry vo štvrtok 23. apríla 2026.
Proces pristúpenia k EPPO (aktuálny stav):
- Legislatívny rámec: Budapešť musí o zámere informovať Európsku komisiu a schváliť zákony v parlamente.
- Rozširovanie: K súčasným 22 krajinám sa aktuálne pripájajú aj Švédsko a Poľsko.
- Otázka retroaktivity: Zostáva nejasné, či bude Maďarsko žiadať vyšetrovanie spätne (ako Poľsko), alebo len od momentu vstupu (ako Švédsko).
Magyarov plán na odblokovanie miliárd
Budúci premiér Péter Magyar označil vstup do EPPO za jednu zo svojich priorít. Cieľom je obnoviť dôveru európskych inštitúcií a odblokovať zmrazené eurofondy, ktoré Brusel zadržiava pre obavy o právny štát. Podľa portálu Euractiv by tento krok umožnil vyšetrovať podozrenia z korupcie a zneužívania fondov z obdobia 16-ročnej vlády Viktora Orbána.
Magyarov postoj k trestnému stíhaniu predchodcu:
- Nezávislosť justície: Magyar odmieta politické procesy a výzvy na uväznenie Orbána.
- Jasný citát: „Nie je úlohou politika, ani premiéra rozhodovať o tom, či bývalý premiér patrí do väzenia,“ vyhlásil líder víťaznej strany.
- Úloha prokuratúry: Rozhodnutie o vyšetrovaní konkrétnych osôb ponecháva plne v kompetencii nezávislých prokurátorov.
Pristúpenie Maďarska k EPPO v apríli 2026 predstavuje zásadný zlom v stredoeurópskej politike. Zatiaľ čo Laura Kövesiová čaká na oficiálne dokumenty z Budapešti, európske trhy reagujú na Magyarove reformné plány pozitívne, čo predznamenáva koniec dlhoročnej izolácie Maďarska v rámci otázok transparentnosti a boja proti korupcii.