Slovenský agrosektor čelí ďalšej vážnej kríze. Opozícia ostro kritizuje ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (Smer-SD) za jeho prístup k zisteniam auditu Európskej komisie (EK). Podľa opozičných poslancov rezort zľahčuje riziko straty akreditácie Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), čo by mohlo viesť k úplnému zastaveniu miliardových tokov pre slovenských farmárov.
Hazard s financiami poľnohospodárov
Poslanec Alojz Hlina (SaS) označil konanie ministra za „hazard“. Kritizuje najmä spochybňovanie autority európskych kontrolórov zo strany rezortu. Podľa Hlinu nie sú zistenia EK len politickou témou, ale reálnou hrozbou pre existenčnú stabilitu vidieka. „Nezaujímajú ho zistenia, ktoré prišli z Európskej komisie. Toto nie je politika, toto je hazard,“ upozornil poslanec v reakcii na bagatelizovanie auditných správ.
Možné dopady straty akreditácie PPA (stav v apríli 2026):
- Priame platby: Ohrozenie vyplácania základných podpôr, na ktorých sú farmári závislí.
- Projektové podpory: Zastavenie investičných eurofondov do modernizácie fariem a spracovateľských podnikov.
- Finančné korekcie: Riziko vracania časti už vyplatených prostriedkov z dôvodu identifikovaných systémových chýb.
Obvinenia z netransparentnosti
Do kritiky sa zapojila aj poslankyňa Veronika Remišová (Hnutie Slovensko - Za ľudí), ktorá ministra obviňuje zo zatajovania rozsahu problémov. Remišová žiada zverejnenie plnej komunikácie s Bruselom a upozorňuje, že konfrontačný tón ministerstva voči EÚ situáciu len zhoršuje. „Ak Európska komisia hovorí o vážnych nedostatkoch a hrozí krátenie podpôr, verejnosť má právo vedieť, aké škody Slovensku hrozia,“ uviedla.
Podľa opozície je kľúčové prijať okamžité nápravné opatrenia, inak hrozí, že sa zopakujú scenáre z minulosti, kedy Slovensko muselo platiť vysoké pokuty za netransparentné rozdeľovanie agrodotácií. Rezort pôdohospodárstva zatiaľ kritiku odmieta a argumentuje, že s komisiou vedie odborný dialóg.
Situácia okolo PPA v apríli 2026 zostáva napätá. Či sa ministrovi Takáčovi podarí odvrátiť hrozbu straty akreditácie, ukážu najbližšie rokovania v Bruseli. Pre slovenských farmárov však akékoľvek zaváhanie štátnej agentúry znamená neistotu pri plánovaní sezóny a hrozbu platobnej neschopnosti.