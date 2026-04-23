Spôsob, akým Slováci v cudzine odovzdávajú svoj hlas, prejde zásadnou transformáciou. Predstavitelia strany Smer-SD na štvrtkovej tlačovej konferencii potvrdili, že po novom bude voľba zo zahraničia možná výlučne na zastupiteľských úradoch, čím sa definitívne ruší doterajšia voľba poštou. Parlament má o novej legislatíve rokovať už v piatok 24. apríla 2026.
Koniec pošty, návrat k osobným urnám
Podľa predloženého návrhu budú musieť voliči v zahraničí za volebnou urnou cestovať priamo na veľvyslanectvo alebo generálny konzulát. Podpredseda NR SR Tibor Gašpar argumentuje, že zriaďovanie miestností v iných inštitúciách (napr. krajanských spolkoch) by si vyžadovalo súhlas cudzieho štátu, čo Slovensko nevie garantovať. Poslanec Ján Mažgút doplnil, že voľby musí zabezpečovať štát vo svojich vlastných priestoroch.
Kľúčové zmeny v organizácii volieb v cudzine:
- Zrušenie korešpondencie: Voľba poštou sa nahrádza osobným hlasovaním na ambasádach.
- Povinná registrácia: Záujemcovia o voľbu zo zahraničia sa musia zaregistrovať najneskôr 40 dní pred termínom volieb.
- Volebné komisie: Na úradoch budú pôsobiť trojčlenné komisie zložené zo zamestnancov zastupiteľstiev, pričom politické strany môžu vyslať svojich pozorovateľov.
- Rozšírenie možností: Novela po prvýkrát umožňuje voliť zo zahraničia aj v prezidentských voľbách.
Argumentácia ústavnosťou a koaličné spory
Smer-SD obhajuje zmenu snahou naplniť ústavné princípy rovnej, priamej a tajnej voľby, ktoré podľa nich pošta plne nezaručovala. Kritiku opozície o znemožňovaní volieb Gašpar odmietol s tým, že štát zabezpečí dostatočné kapacity volebných miestností na úradoch podľa počtu prihlásených voličov.
Návrh však naráža na požiadavky koaličného partnera. Andrej Danko (SNS) podmieňuje podporu zákona prijatím ďalších zmien:
- Zmena kvóra: Úprava hranice pre započítavanie preferenčných hlasov.
- Kontrola financovania: Obmedzenie prijímania finančných prostriedkov zo zahraničia pre politikov a strany podľa vzoru Maďarska.
Hoci šéf poslaneckého klubu Smeru-SD Ján Richter deklaruje snahu o kompromis, osud novely závisí od piatkového prvého čítania a následných rokovaní s SNS. Ak zákon prejde, apríl 2026 sa zapíše ako termín, kedy Slovensko radikálne zmenilo prístup k svojim občanom v diaspóre, pričom osobná prítomnosť na diplomatickej pôde sa stane nevyhnutnou podmienkou pre uplatnenie ich volebného práva.