Slovenská diplomacia dosiahla dôležitý kompromis na bruselskej pôde. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) potvrdil, že Slovensko nebude blokovať prijatie v poradí už 20. sankčného balíka Európskej únie voči Rusku. Rozhodnutie prišlo bezprostredne po tom, čo sa po trojmesačnej odstávke opäť rozprúdil tok ropy cez strategický ropovod Družba.
Sankcie výmenou za energetickú stabilitu
Schválenie nového balíka sankcií bolo v rámci EÚ podmienené takzvanou písomnou procedúrou, ktorej termín uplynul vo štvrtok 23. apríla 2026 o 13.00 h. Juraj Blanár dal pokyn slovenskému zástupcovi v Bruseli na neblokovanie tohto procesu až po overení, že ropa na slovenské územie skutočne priteká v dohodnutom objeme.
Kľúčové faktory dohody:
- Obnova dodávok: Ropa začala prúdiť vo štvrtok o 2.00 h ráno po takmer trojmesačnej prestávke.
- Podmienka SR a Maďarska: Obe krajiny podmieňovali súhlas s 20. balíkom sankcií práve sfunkčnením ropovodu Družba.
- Národnoštátny záujem: Minister Blanár označil ochranu energetickej bezpečnosti v tomto nestabilnom čase za absolútnu prioritu slovenskej vlády.
Tlak na Kyjev a Brusel sa vyplatil
Podľa šéfa diplomacie je obnovenie toku ropy výsledkom koordinovaného tlaku Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstva hospodárstva SR na ukrajinskú stranu a Európsku komisiu. Blanár zdôraznil, že bez aktívnej obhajoby slovenských záujmov by k oprave ropovodu a uvoľneniu politických blokád zo strany Ukrajiny nemuselo dôjsť tak skoro.
Ministerka hospodárstva Denisa Saková predtým potvrdila, že príjem suroviny prebieha v súlade s plánom, čo umožnilo slovenskej diplomacii uvoľniť ruky v bruselských hlasovaniach. 20. sankčný balík tak prešiel bez veta zo strany Bratislavy, čím SR deklarovala jednotu s partnermi v EÚ, no s jasným dôrazom na zabezpečenie vlastných energetických potrieb.
Danko netají sklamanie
Líder koaličnej SNS a podpredseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko je sklamaný, že premiér Robert Fico (Smer-SD) nezablokoval pôžičku vo výške 90 miliárd eur pre Ukrajinu. Uviedol to vo štvrtok v NR SR. Zároveň premiéra vyzval, aby nesúhlasil s tým, aby Slovensko v Európskej únii (EÚ) stratilo právo veta, k čomu chce SNS pripraviť aj uznesenie.
„Keď už Robert Fico nezablokoval pôžičku, verím, že aspoň zablokuje stratu práva veta, pretože, ak o nás budú rozhodovať západné štáty na základe väčšiny, tak potom sa budú diať vo vzťahu k Slovákom veci, ktoré nebudú zastaviteľné,“ uviedol šéf SNS v súvislosti s výzvou nemeckého ministra zahraničných vecí Johanna Wadephula na zrušenie princípu jednomyseľnosti v EÚ v oblastiach zahraničnej a bezpečnostnej politiky.
Danko sa vyjadril aj k auditu Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), ktorej podľa opozičných strán na základe koncoročného auditu Európskej komisie hrozí strata akreditácie. Podľa Danka si treba počkať na konečné výsledky. „Všetky veci sa v PPA sa dajú vysvetliť,“ povedal.