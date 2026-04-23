Rétorika medzi Moskvou a Berlínom naberá na intenzite. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo štvrtok 23. apríla 2026 ostro reagoval na novú nemeckú vojenskú stratégiu, ktorú označil za znepokojujúcu nielen pre Rusko, ale pre celú Európu. Moskva varuje Nemecko pred historickými paralelami v súvislosti s jeho ambíciou vybudovať najsilnejšiu armádu na kontinente.
Kremeľ varuje pred „mrazom po chrbte“
Reakcia Dmitrija Peskova prišla krátko po tom, čo Berlín predstavil plány na transformáciu nemeckých ozbrojených síl (Bundeswehr). „Myslím si, že keď Európania čítajú takéto riadky a dozvedia sa o takýchto plánoch, pravdepodobne im behá mráz po chrbte,“ uviedol Peskov pre televíziu Vesti. Rusko vníma nemecké zbrojenie ako hrozbu, zatiaľ čo Berlín argumentuje potrebou odradiť ruskú agresiu.
Hlavné body nemeckej vojenskej stratégie (rok 2026):
- Najsilnejšia armáda: Cieľom je premeniť Bundeswehr na najsilnejšiu konvenčnú silu v Európe do roku 2039.
- Reakcia na hrozbu: Minister obrany Boris Pistorius označil Rusko za primárnu hrozbu pre európsku bezpečnosť.
- Dobrovoľná služba: Od januára Nemecko opäť zaviedlo dobrovoľnú vojenskú službu na zvýšenie počtu personálu.
- Prezbrojenie: Masívne investície do techniky a infraštruktúry v dôsledku pokračujúceho konfliktu na Ukrajine.
Historické paralely a diplomatické napätie
Hovorca ruského prezidenta vo svojom vyhlásení neobišiel ani históriu. Poznamenal, že Nemecko by si malo dávať pozor, aby sa kvôli svojim militaristickým plánom nedostalo do situácií, v ktorých sa už v minulosti ocitlo. Tým nepriamo odkázal na nemeckú účasť v oboch svetových vojnách.
Hoci sú konkrétne detaily novej stratégie nateraz utajené, analýza schopností nemeckej armády stanovuje jasný rámec pre zloženie a veľkosť ozbrojených síl. Podľa ruskej strany ide o nebezpečný trend, ktorý narúša stabilitu v regióne. Berlín naopak tvrdí, že silný Bundeswehr je zárukou mieru v rámci NATO a odpoveďou na realitu po ruskej invázii na Ukrajinu.
Slovná prestrelka medzi Moskvou a Berlínom v apríli 2026 len potvrdzuje hlbokú priepasť v európskej bezpečnostnej architektúre. Kým Nemecko vidí v prezbrojení cestu k obrane, Kremeľ ho interpretuje ako hrozivý návrat k starej nemeckej dominancii, čo sľubuje ďalšie roky napätia na osi Východ – Západ.