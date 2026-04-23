Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na štvrtok 23. apríla 2026 výstrahy prvého stupňa pred silným vetrom, ktorý zasiahne nielen západné Slovensko, ale aj podtatranskú oblasť. Na horách vietor prerastie až do sily víchrice.
Veterné počasie v nížinách
Zvýšená ostražitosť je potrebná najmä v Bratislavskom a Trnavskom kraji, ako aj v okresoch Myjava, Komárno, Nitra, Nové Zámky a Šaľa. Vietor tu môže v nárazoch dosahovať rýchlosť 65 až 70 km/h. Podobná situácia čaká aj okresy Poprad a Kežmarok, kde môžu nárazy vetra v severných častiach dosiahnuť až 85 km/h.
Na horách hrozí víchrica
Nebezpečnejšia situácia vládne vo vysokohorskom teréne. V okresoch Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Tvrdošín a Poprad platia výstrahy pre polohy nad pásmom lesa. Meteorológovia tu očakávajú vietor, ktorý v nárazoch dosiahne 110 až 135 km/h, čo zodpovedá sile víchrice.
Riziká a odporúčania SHMÚ:
- Turistika a horolezectvo: Rýchlosť vetra predstavuje priame nebezpečenstvo pre pohyb v horách.
- Trvanie výstrahy: Silný vietor na horách potrvá až do piatkového rána (24. apríla) do 02.00 h.
- Priemerná rýchlosť: Na hrebeňoch bude vietor fúkať priemerne rýchlosťou 70 až 85 km/h.