Ropovod Družba opäť pumpuje strategickú surovinu do srdca Európy. Po štvrtkovom obnovení dodávok o druhej hodine ráno sa očakáva, že len v priebehu prvého dňa dotečie na Slovensko 13 500 ton ruskej ropy. Do konca apríla 2026 by mal celkový objem dosiahnuť 119 000 ton, čo má stabilizovať trh s pohonnými hmotami aj leteckú dopravu.
Slovnaft na plný výkon a energetická stabilita
Premiér Robert Fico spoločne s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou na štvrtkovej tlačovej konferencii potvrdili, že rafinéria Slovnaft už nabehla na plný výkon. Pri dennej spotrebe približne 17 000 ton ropy bude kľúčové, ako materská spoločnosť MOL nakombinuje dodávky cez ropovody Adria a Družba.
Kľúčové parametre obnovených dodávok (apríl 2026):
- Denný dovoz: 13 500 ton ropy v prvý deň obnovenia.
- Mesačný plán: Do konca apríla má pritiecť spolu 119 000 ton.
- Logistika: Prepravu zabezpečuje štátna akciová spoločnosť Transpetrol.
- Regionálny dosah: Slovensko je pripravené zásobovať aj maďarské rafinérie, ak by vypadla južná vetva ropovodu z Ukrajiny.
Politické dozvuky a problém s leteckým benzínom
Obnovenie toku ropy má podľa ministerky Sakovej širší význam. Nedostatok suroviny totiž v uplynulých dňoch pocítila aj letecká spoločnosť Lufthansa, ktorá musela rušiť lety pre nízke zásoby leteckého benzínu. Stabilizácia Družby by tak mala priniesť úľavu celoeurópskemu regiónu.
Premiér Robert Fico pri tejto príležitosti opäť nešetril kritikou na adresu Kyjeva. „Otvorenie ropovodu dnes ráno o druhej je jasným potvrdením toho, že Družba nebola poškodená,“ vyhlásil Fico. Zopakoval svoje presvedčenie, že trojmesačná odstávka nebola technickým problémom spôsobeným vojnou, ale politickým rozhodnutím Ukrajiny, ktoré sa podarilo zvrátiť až spoločným tlakom Bratislavy, Budapešti a Európskej komisie.
Návrat ropy do potrubí v apríli 2026 je vnímaný ako úspech slovenskej energetickej diplomacie. Napriek politickému napätiu a obvineniam z vydierania zostáva faktom, že kľúčová infraštruktúra je opäť funkčná, čo by malo zabrániť ďalšiemu prudkému nárastu cien palív a kolapsu leteckej dopravy v strednej Európe.