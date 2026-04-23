Stredajšie popoludnie (22. 4.) sa stalo osudným pre 49-ročného motocyklistu, ktorý zahynul pri zrážke s kamiónom na hlavnom ťahu medzi Novými Zámkami a Dvormi nad Žitavou. Náraz bol taký silný, že motocykel ihneď po kolízii zachvátili plamene.
Tragický stret na križovatke
Podľa doterajšieho vyšetrovania polície k nešťastiu došlo pravdepodobne po tom, čo vodič nákladného vozidla značky Volvo nedal prednosť prichádzajúcemu motocyklistovi. Po následnom náraze sa motocykel vznietil a jeho vodič utrpel devastačné zranenia. „49-ročný vodič motocykla utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ potvrdili policajti.
Podľa polície vodič nákladiaka pravdepodobne nedal prednosť prichádzajúcemu motorkárovi; Foto: facebook.com/KRPZNR
Kľúčové informácie o nehode:
- Lokalita: Úsek cesty Nové Zámky – Dvory nad Žitavou.
- Účastníci: Kamión Volvo a motocykel.
- Prvotná príčina: Pravdepodobné nedanie prednosti v jazde zo strany vodiča kamiónu.
- Dychová skúška: U vodiča kamiónu bola s negatívnym výsledkom.
Vyšetrovanie pokračuje
Presná miera zavinenia a všetky okolnosti tejto tragédie sú aktuálne predmetom intenzívneho vyšetrovania dopravnej polície. U nebohého muža bude prítomnosť alkoholu alebo iných návykových látok preverovaná v rámci nariadenej súdnej pitvy. Úsek cesty bol po nehode na nevyhnutný čas uzavretý, čo spôsobilo komplikácie v doprave v smere na Dvory nad Žitavou.
Policajti v súvislosti s týmto nešťastím opätovne apelujú na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby venovali zvýšenú pozornosť dianiu na cestách, a to najmä v jarných mesiacoch, keď sa na cestách objavuje čoraz viac motocyklistov. Sekunda nepozornosti pri dávaní prednosti môže mať pre zraniteľnejších účastníkov premávky fatálne následky.