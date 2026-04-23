Slovenskému mliekarenstvu hrozí kritický scenár. Predstavitelia sektora vo štvrtok 23. apríla 2026 varovali pred likvidáciou chovov dojníc a zánikom mliekarní. Dôvodom je obrovský prebytok mlieka na európskom trhu, ktorý tlačí nákupné ceny hlboko pod hranicu rentability.
Pád cien a nemecký „mliečny gigant“
Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Andrej Gajdoš pred odletom na rokovania do Bruselu priblížil alarmujúce čísla. Kým minulý rok dosahovala európska cena mlieka vrchol na úrovni 54 centov za kilogram, v marci 2026 klesla na necelých 39 centov.
Príčiny aktuálnej krízy:
- Nadprodukcia v EÚ: Krajiny ako Írsko, Francúzsko a Poľsko výrazne zvýšili výrobu.
- Vplyv Nemecka: Nemecko zvýšilo produkciu o 7 %, čo predstavuje nárast o cca 2,3 miliardy litrov – ide o takmer trojnásobok celoročnej produkcie celého Slovenska.
- Mesačný pokles: Ceny klesajú o jeden až dva centy každý mesiac, čo predstavuje 10 % pád v krátkom čase.
Hrozí zánik 50 fariem na Slovensku
Situácia je pre slovenských farmárov o to ťažšia, že pri vstupe do EÚ sme mali 800 chovateľov, zatiaľ čo na konci minulého roka ich zostalo už len 300. Alexander Pastorek zo SZPM vyjadril obavu, že táto kríza by mohla vymazať ďalších 50 fariem z mapy Slovenska.
Kritika mliekarov smeruje aj k obchodným reťazcom. Zuzana Nouzovská zo Slovenského mliekarenského zväzu upozornila na nerovnomerné rozdelenie strát:
- Odbytové ceny: Výrazne klesajú (o 14 % medziročne), čo zasahuje prvovýrobcov a spracovateľov.
- Pultové ceny: Spotrebitelia zlacnenie na pultoch nepociťujú.
- Obchodné marže: Reťazce si podľa mliekarov svoje marže neznižujú, celý pokles ceny ide na vrub výrobcov.
Slovenskí potravinári teraz upierajú zrak k Európskej komisii. Riešením by mohla byť aktivácia krízovej rezervy, ktorú má Brusel k dispozícii. Ak nedôjde k rýchlemu zásahu alebo dohode na domácej úrovni medzi štátom, výrobcami a obchodníkmi, Slovensko riskuje ďalšie zníženie potravinovej sebestačnosti a totálnu závislosť od dovozu mliečnych výrobkov zo zahraničia.