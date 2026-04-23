Vyšetrovateľ obvinil 38-ročnú vedúcu jednej z pobočiek Slovenskej pošty, ktorá mala zneužiť svoje právomoci a pripraviť dvoch klientov o tisíce eur. Podvodníčka využila prístup k citlivým údajom a peniaze si z cudzích účtov vybrala pomocou sfalšovaných tlačív.
Zneužitie funkcie a sfalšované výbery
Podľa zistení košickej krajskej polície obvinená žena postupovala chladnokrvne. Ako vedúca zamestnankyňa disponovala údajmi disponentov účtov, čo jej umožnilo vypísať tlačivá na výber hotovosti bez toho, aby klienti boli fyzicky prítomní na pobočke. Celý proces predstierala ako štandardný a oprávnený úkon.
Prehľad neoprávnených finančných operácií:
- Prvý poškodený: Výber hotovosti vo výške 4 000 eur.
- Druhý poškodený: Výber hotovosti vo výške 7 200 eur.
- Celková škoda: Podvodom si žena prilepšila o 11 200 eur.
Klienti na krádež prišli až s odstupom času. Nezrovnalosti si všimli pri kontrole mesačných výpisov z účtu, kde figurovali výbery, ktoré nikdy nerealizovali. Michalovský vyšetrovateľ v tejto súvislosti vzniesol žene obvinenie zo zločinu podvodu.
Polícia varuje (nielen) seniorov
Tento prípad poukazuje na dôležitosť pravidelnej kontroly financií. Slovenská pošta v súčinnosti s políciou dlhodobo apeluje na zvýšenú opatrnosť, pričom najzraniteľnejšou skupinou zostávajú seniori. V tomto prípade však zlyhal vnútorný kontrolný mechanizmus konkrétneho zamestnanca.
Odporúčania pre ochranu finančných prostriedkov (apríl 2026):
- Pravidelná kontrola: Aspoň raz mesačne skontrolujte pohyby na svojom účte cez výpis alebo internet banking.
- Ochrana údajov: Nikomu neposkytujte svoje identifikačné údaje k účtom, ak to nie je nevyhnutné pre overený úkon.
- Nahlásenie podozrení: Akúkoľvek nezrovnalosť okamžite hláste inštitúcii, ktorá účet vedie, a následne polícii.
Zneužitie postavenia vedúcej pošty na obohatenie sa na úkor klientov je v apríli 2026 jedným z najzávažnejších prípadov vnútornej trestnej činnosti v štátnych podnikoch v regióne. Obvinenej žene teraz hrozí väzenie, pričom Slovenská pošta bude musieť preveriť bezpečnosť svojich procesov, aby sa podobným manipuláciám s tlačivami v budúcnosti zabránilo.