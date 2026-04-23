Štvrtkové ráno v Poprade poznačila tragédia. Na obchádzkovej trase na Levočskej ulici došlo k čelnej zrážke dvoch osobných áut, ktorá si vyžiadala život 54-ročného muža.
Nehoda sa stala v čase rannej špičky na úseku, ktorý slúži ako náhradná trasa počas dopravných obmedzení v meste.
K zrážke došlo pri predchádzaní
K nehode došlo vo štvrtok 23. apríla 2026 krátko po piatej hodine ráno. Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, 54-ročný vodič z okresu Rožňava, smerujúci k obchodnej zóne, začal predchádzať iné vozidlo v mieste s nedostatočným výhľadom. „Na neprehľadnom horizonte sa nestihol zaradiť späť do svojho jazdného pruhu, čím došlo k čelnej zrážke s oprotiidúcim vozidlom,“ uviedla polícia k okolnostiam tragédie.
Detaily tragického incidentu:
- Čas nehody: 05:01 hod.
- Lokalita: Poprad, ulica Levočská (obchádzková trasa).
- Účastníci: Dve osobné motorové vozidlá.
- Následky: 54-ročný vodič napriek oživovaniu na mieste zraneniam podľahol.
Vyšetrovanie a stav druhého vodiča
Druhý účastník nehody, 60-ročný vodič oprotiidúceho auta, vyviazol z kolízie so zraneniami, s ktorými ho záchranári previezli do nemocnice v Poprade. Policajti ho na mieste podrobili dychovej skúške, ktorá prítomnosť alkoholu vylúčila. U nebohého vodiča bude prípadné požitie návykových látok zisťované pri pitve.
Polícia v súvislosti s touto nehodou vykonáva ďalšie procesné úkony. Úsek bol počas dokumentovania stôp a odstraňovania následkov čiastočne obmedzený, čo spôsobilo zdržanie na už aj tak vyťaženej obchádzkovej trase.