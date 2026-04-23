Slovenská energetická bezpečnosť hlási dôležitý prelom. Po takmer trojmesačnej odstávke, spôsobenej poškodením infraštruktúry počas vojnového konfliktu, začala vo štvrtok 23. apríla 2026 o 2.00 h ráno na územie SR opäť pritekať ruská ropa. Obnovenie dodávok potvrdila podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).
Obnova po kritickej odstávke
Ropovod Družba bol mimo prevádzky od 27. januára 2026, kedy došlo k jeho poškodeniu v dôsledku bojov medzi Ruskom a Ukrajinou. Výpadok zasiahol nielen Slovensko, ale aj susedné Maďarsko. „Aktuálne príjem ropy prebieha v súlade s odsúhlaseným plánom,“ spresnila Denisa Saková s tým, že harmonogram dodávok poskytla ukrajinská strana štátnemu prepravcovi Transpetrol v stredu 22. apríla.
Chronológia udalostí okolo ropovodu Družba (rok 2026):
- 27. január: Poškodenie potrubia a okamžité zastavenie toku ropy na Slovensko a do Maďarska.
- Február – Apríl: Intenzívne politické rokovania a podozrenia zo strany slovenskej vlády o účelovom blokovaní dodávok.
- 22. apríl: Ukrajina odovzdáva prepravný plán spoločnosti Transpetrol po politickom prielome v Bruseli.
- 23. apríl: O 2.00 h ráno sa ventil na hraniciach opäť otvára a ropa začína pritekať do rafinérie Slovnaft.
Politické podmienky a miliardová pôžička
Obnovenie dodávok nebolo len technickou záležitosťou. Spustenie ropovodu predchádzala ostrá rétorika. Premiér Robert Fico opakovane podozrieval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského z politicky motivovaného zastavenia dodávok. Ukrajina nakoniec opravu a spustenie Družby podmienila dvoma faktormi: odblokovaním 90-miliardovej pôžičky od EÚ a pokrokom v prístupových rokovaniach Ukrajiny do eurobloku.
K uvoľneniu napätia došlo v stredu, keď Maďarsko – ktoré pôvodne pomoc pre Kyjev vetovalo – prestalo blokovať financovanie pomocou takzvanej písomnej procedúry. Je dôležité poznamenať, že na samotnej 90-miliardovej pôžičke sa Slovensko, Maďarsko ani Česko finančne nepodieľajú, avšak ich súhlas v rámci Rady EÚ bol nevyhnutný na jej uvoľnenie z rozpočtu Únie.
Návrat ruskej ropy do slovenských potrubí v apríli 2026 zmierňuje obavy z nedostatku pohonných hmôt a tlaku na ich ceny. Ukazuje sa však, že energetické trasy zostávajú v súčasnej geopolitickej situácii silným vyjednávacím nástrojom, kde sú technické opravy priamo prepojené s vysokou diplomatickou hrou v Bruseli a Kyjeve.