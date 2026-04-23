Nastupujúca maďarská vláda pod vedením Pétera Magyara sa chystá na radikálne vyrovnanie s minulosťou. Bálint Ruff, nominant na post vedúceho úradu vlády, oznámil, že jednou z hlavných priorít nového kabinetu bude otvorenie dosiaľ prísne strážených archívov komunistickej tajnej polície. Maďarsko sa tak po desaťročiach váhania pridá k susedným krajinám v procese úplnej deštalinizácie.
Koniec informačného embarga
Na rozdiel od Slovenska, Česka či Poľska, Maďarsko nikdy oficiálne nezverejnilo kompletné zoznamy agentov a informátorov z obdobia socializmu. Hoci sa v minulosti objavili čiastkové úniky mien v médiách, systém zostával pre historikov aj verejnosť z veľkej časti uzavretý. Bálint Ruff to chce zmeniť a proces otvárania archívov označil za svoju „úlohu číslo jeden“.
Kľúčové ciele v oblasti archívov a transparentnosti (apríl 2026):
- Výskum bez cenzúry: Vytvorenie právneho rámca pre historikov, aby mohli skúmať spisy bez politického ovplyvňovania.
- Prístup pre verejnosť: Odstránenie reštrikcií, ktoré doteraz umožňovali občanom nahliadať len do vlastných zložiek, nie však do materiálov o bývalých informátoroch.
- Dekriminalizácia pravdy: Oficiálne zverejnenie mien spolupracovníkov tajných služieb, čím sa má ukončiť éra vydierateľnosti verejných činiteľov.
Boj proti korupcii a kontrola eurofondov
Okrem historickej očisty plánuje Bálint Ruff zaviesť prísne mechanizmy na kontrolu súčasných financií. Nová vláda strany Tisza plánuje zriadiť špecializovaný úrad, ktorého poslaním bude vymáhanie miliárd forintov stratených v dôsledku korupcie počas predchádzajúcich vlád.
Priority nového úradu:
- Vymáhanie ukradnutých aktív: Identifikácia a návrat premrhaných finančných prostriedkov do štátneho rozpočtu.
- Dozor nad agendou EÚ: Dôsledné sledovanie procesov súvisiacich s uvoľňovaním zmrazených eurofondov.
- Priama podriadenosť: Úrad má poskytovať premiérovi Péterovi Magyarovi priame informácie, aby mohol efektívnejšie vyjednávať s Bruselom.
Plán Bálinta Ruffa naznačuje, že Maďarsko v roku 2026 nečaká len výmena politických elít, ale hĺbková transformácia štátu. Otvorenie archívov tajnej polície je silným symbolickým gestom smerom k demokratickým partnerom v EÚ, zatiaľ čo nekompromisný postoj ku korupcii má byť kľúčom k opätovnému získaniu dôvery európskych inštitúcií.