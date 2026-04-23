Európska únia stojí na prahu zásadnej reformy rozhodovacích procesov. Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v stredu v Londýne vyzval na zrušenie práva veta v kľúčových otázkach zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Podľa Berlína je po politickej zmene v Maďarsku ideálny čas na to, aby sa v EÚ stalo normou väčšinové hlasovanie.
Demokracia verzus právo veta
Šéf nemeckej diplomacie Johann Wadephul počas tlačovej konferencie s írskou ministerkou Helen McEnteeovou zdôraznil, že princíp jednomyseľnosti brzdí akcieschopnosť Európy v čoraz nestabilnejšom svete. „V demokracii je princíp väčšiny normou a jednomyseľnosť je výnimkou. Mali by sme normu demokracie urobiť normou aj v Európskej únii,“ vyhlásil Wadephul.
Dôvody pre navrhovanú zmenu (apríl 2026):
- Schopnosť konať: Odstránenie rizika, že jeden členský štát zablokuje pomoc alebo sankcie pre celú Úniu.
- Koniec éry obštrukcií: Narážka na 16 rokov pôsobenia Viktora Orbána, ktorý opakovane využíval veto na presadzovanie vlastných záujmov.
- Geopolitická vážnosť: V čase pokračujúcej agresie Ruska si EÚ podľa Berlína nemôže dovoliť týždne trvajúce blokovania.
Nová éra s Budapešťou
Nemecko vníma porážku Viktora Orbána v aprílových voľbách (12. 4.) ako historickú príležitosť. Kým odchádzajúci maďarský premiér krátko pred voľbami blokoval 90-miliardovú pôžičku pre Ukrajinu, čím si vyslúžil ostrú kritiku od kancelára Friedricha Merza, príchod Pétera Magyara k moci sľubuje zmenu kurzu. Kancelár Merz predtým označil Orbánovo správanie za „akt hrubej nelojálnosti“.
Aktuálny posun v Bruseli:
- Odblokovanie miliárd: Krajiny EÚ sa v stredu dohodli na uvoľnení úveru pre Ukrajinu po tom, čo Maďarsko stiahlo svoj nesúhlas.
- Nové sankcie: Schválený bol aj ďalší balík sankcií voči Rusku.
- Dôveryhodné partnerstvo: Od nastupujúcej vlády strany Tisza sa očakáva konštruktívny prístup k európskym otázkam.
Johann Wadephul varoval, že „ráta sa každý mesiac“, a EÚ musí konať rýchlo, kým je politická vôľa na reformy živá. Prechod na kvalifikovanú väčšinu v zahraničnej politike by znamenal najväčší posun v kompetenciách Bruselu za posledné desaťročia, čo by definitívne zmenilo dynamiku moci medzi členskými štátmi a centrálnymi inštitúciami.