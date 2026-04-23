Americký minister námorníctva John Phelan s okamžitou platnosťou opúšťa svoju funkciu. Tento nečakaný krok oznámil v stredu Pentagón, pričom oficiálne neposkytol žiadne ďalšie podrobnosti. Na prekvapivý koniec šéfa námorníctva upozornila agentúra AP.
Oficiálne vyjadrenie Pentagónu a dočasná náhrada
„Minister námorníctva John C. Phelan s okamžitou platnosťou opúšťa vládu. V mene ministra vojny a námestníka ministra vojny vyjadrujeme ministrovi Phelanovi vďaku za jeho služby pre rezort a námorníctvo Spojených štátov,“ uviedol hovorca Pentagónu Sean Parnell na sociálnej platforme X.
„Úlohu dočasného ministra námorníctva prevezme námestník Hung Cao,“ dodal Parnell v oficiálnom príspevku.
Dôvody odvolania a prekvapenie v Kongrese
Televízia NBC News s odvolaním sa na viacerých predstaviteľov a osoby oboznámené s touto vecou následne informovala, že Phelana v skutočnosti prepustil priamo minister obrany (resp. vojny) Pete Hegseth. Podľa zdrojov televízie za týmto rozhodnutím stoja nasledujúce faktory:
- k odvolaniu malo dôjsť v dôsledku osobného a pracovného konfliktu s Hegsethom a jeho námestníkom Stephenom Feinbergom,
- hoci mali muži viacero sporov, hlavným dôvodom prepustenia bol Phelanov prístup k otázke stavby nových vojenských lodí,
- rozhodnutie ukončiť jeho pôsobenie vo funkcii šéfa amerického námorníctva absolútne prekvapilo členov Kongresu aj vysokopostavených predstaviteľov Pentagónu.
Tento náhly a nečakaný odchod prichádza len deň po tom, čo John Phelan sebavedomo vystúpil pred veľkým davom námorníkov a odborníkov na výročnej konferencii námorníctva vo Washingtone. Počas nej ešte štandardne diskutoval s novinármi a obhajoval svoj dlhodobý pracovný program, uzatvára agentúra AP.