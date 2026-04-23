Ukrajina by mohla čeliť zvýšeným rizikám pri získavaní amerických protiraketových systémov v prípade, že by konflikt na Blízkom východe trval dlhšie obdobie. V rozhovore pre televíziu CNN to v stredu uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Obmedzená produkcia a dôležitosť programu PURL
Kyjev dostal doteraz podľa prezidenta len obmedzené množstvo týchto kľúčových zbraní, keďže ich samotná výroba v Spojených štátoch je prísne limitovaná. Zelenskyj však potvrdil, že napriek tomu zatiaľ nedošlo k žiadnym narušeniam reálnych dodávok ani poskytovania dôležitých spravodajských informácií.
Zdôraznil, že Ukrajina bola schopná získať americké zbrane primárne prostredníctvom iniciatívy PURL (Zoznam prioritných požiadaviek Ukrajiny), v rámci ktorej členské krajiny NATO priamo financujú nákup zbraní pre Kyjev. „Prostredníctvom tohto programu môžeme... nakupovať protiraketové strely pre systémy Patriot a niektoré ďalšie zbrane, čo je pre nás veľmi dôležité. Toto... s našimi európskymi susedmi nemáme,“ vyhlásil ukrajinský líder.
Hrozby pre dodávky a výmena informácií
Situáciu a plynulosť budúcich dodávok však podľa Zelenského môžu ohroziť najmä tieto faktory spojené so súčasným geopolitickým dianím:
- veľkou výzvou a hrozbou pre vojenské balíky je prebiehajúca vojna na Blízkom východe a s Iránom,
- ak bude tento konflikt pokračovať alebo sa neustále bude odďaľovať prímerie, bude to mať negatívny vplyv na ukrajinskú obranu.
Ukrajinský prezident zároveň zopakoval, že samotný Kyjev aktívne poskytuje viacerým krajinám Blízkeho východu cenné informácie a skúsenosti, ktoré získal počas už viac ako štvorročnej krvavej vojny s Ruskom. Agentúra Reuters pripomína, že oficiálne dohody o spolupráci už boli podpísané so Saudskou Arábiou, Katarom a Spojenými arabskými emirátmi.
„Budeme naďalej spolupracovať s ďalšími krajinami... Budeme pripravení najprv poskytnúť naše odborné znalosti... druhým bodom sú výcvikové misie,“ upresnil v závere rozhovoru svoje plány pre medzinárodnú bezpečnostnú spoluprácu Volodymyr Zelenskyj.