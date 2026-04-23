Štrnásťročná tínedžerka, ktorú podľa prokuratúry mesta Los Angeles vlani zavraždil spevák D4vd, zomrela na následky „niekoľkých penetrujúcich poranení“. Rozrezané telo Celeste Rivasovej Hernandezovej našli v septembri v spevákovom aute len niekoľko dní po tom, čo mala osláviť svoje pätnáste narodeniny. O detailoch zverejnenej správy súdneho lekárstva informuje agentúra Reuters.
Mrazivé detaily z pitvy a zmiznutie
Dvadsaťjedenročného speváka – vlastným menom David Anthony Burke – zatkli pre podozrenie z vraždy minulý týždeň a z tohto činu ho oficiálne obvinili v pondelok. Sudca v ten istý deň nariadil zverejnenie pitevnej správy. Z jej záverov a tvrdení prokuratúry vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- súdni lekári v Los Angeles informovali o nájdení dvoch „penetrujúcich rán na trupe“ a „roztrhaní horných a dolných končatín“,
- poranenia na trupe mohli byť „spôsobené ostrým predmetom“,
- pitvu poznačili „rozsiahle posmrtné zmeny“ na tele dievčaťa a presný čas smrti bol uvedený ako neznámy,
- tínedžerka podľa prokurátorov išla v apríli 2025 do domu speváka v štvrti Hollywood Hills a následne bez stopy zmizla.
Hrozba trestu smrti a zrušené turné
Spevák D4vd svoju vinu pred súdom v pondelok rázne poprel. V prípade preukázania viny mu však za tento obzvlášť závažný zločin hrozí až trest smrti alebo doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia.
Mladý interpret sa hudobne preslávil v roku 2022 skladbou Romantic Homicide, ktorá sa stala virálnou na sociálnej sieti TikTok. V apríli 2025 vydal svoj debutový album Withered. Po objavení tela Rivasovej Hernandezovej však zrušil svoje svetové turné a stiahol sa z verejného života.