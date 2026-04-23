Ruský prezident Vladimir Putin sa môže stretnúť s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským len vtedy, keď bude potrebné definitívne uzavrieť dohody o ukončení konfliktu. Pre ruskú štátnu televíziu to v stredu uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Kremeľ žiada jasný dôvod a finalizáciu dohôd
„Záleží na tom, aký je cieľ tohto stretnutia. Prečo by sa mali stretnúť? Putin povedal, že je pripravený na stretnutie v Moskve kedykoľvek,“ citovala Peskova ruská tlačová agentúra TASS. „Záleží na tom, aby bol dôvod stretnúť sa a aby bolo toto stretnutie produktívne. A môže sa konať len na to, aby sa finalizovali dohody,“ doplnil hovorca Kremľa k prípadnému samitu lídrov.
Ukrajina hľadá sprostredkovateľa, Erdogan koná
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v stredu informoval, že Kyjev požiadal Turecko o pomoc pri zorganizovaní stretnutia Zelenského s Putinom. Z diplomatických aktivít a postojov Ukrajiny vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- krajina oslovila aj iné štáty s prosbou o sprostredkovanie,
- je pripravená zvážiť všetky ponuky na miesta konania schôdzky, no s prísnou výnimkou Ruska a Bieloruska,
- hlavným zámerom stretnutia na takejto vysokej úrovni by malo byť podľa ministra „dať nový impulz mierovému procesu“.
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan generálnemu tajomníkovi NATO Markovi Ruttemu na stredajšom stretnutí v Ankare potvrdil, že Turecko sa aktívne usiluje o obnovenie rokovaní medzi Moskvou a Kyjevom, ako aj o priame stretnutie lídrov bojujúcich strán.
Doterajšie rokovania medzi delegáciami Ukrajiny a Ruska, z ktorých niektoré sa v minulosti uskutočnili priamo v Turecku, zatiaľ nepriniesli žiadny zásadný prelom. Nezhody naďalej panujú najmä v kľúčových otázkach budúcej kontroly nad štyrmi ukrajinskými oblasťami, ktoré sa Rusko snaží plne ovládnuť.