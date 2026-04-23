Turecko sa usiluje o obnovenie rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou, pričom jeho hlavným cieľom je zorganizovať priame stretnutie lídrov oboch bojujúcich strán. V stredu to povedal turecký prezident Recep Tayyip Erdogan generálnemu tajomníkovi NATO Markovi Ruttemu na stretnutí v Ankare.
Snaha o mier na Ukrajine a odkaz pre NATO
Vyjadrenie tureckého prezidenta prišlo krátko po tom, ako Ukrajina oficiálne požiadala Ankaru o pomoc pri zorganizovaní stretnutia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s jeho ruským náprotivkom Vladimirom Putinom.
„Erdogan povedal, že Turecko sa usiluje o to, aby vojna medzi Ukrajinou a Ruskom skončila mierom, a že pracujeme na obnovení rokovaní a začatí rozhovorov na úrovni lídrov,“ uviedla prezidentská kancelária. Z diplomatických aktivít Turecka a postojov k spojencom vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- Turecko si podľa agentúry Reuters počas viac ako štvorročného konfliktu medzi Kyjevom a Moskvou strategicky udržuje dobré vzťahy s obomi krajinami,
- udržiavanie transatlantických vzťahov je podľa Erdogana „nevyhnutné“,
- Ankara však zároveň očakáva, že európski spojenci v NATO prevezmú oveľa väčšiu zodpovednosť za transatlantickú bezpečnosť.
Rozhovor so Steinmeierom a vojna na Blízkom východe
Erdogan v stredu tiež telefonoval s nemeckým prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom, oznámila turecká kancelária na platforme X. Lídri spoločne diskutovali o vzájomných bilaterálnych vzťahoch, ako aj o horúcich regionálnych a medzinárodných otázkach.
„Prezident Erdogan poznamenal, že vojna v našom regióne začína oslabovať aj Európu, a ak tento trend nebudeme riešiť mierovým prístupom, škody spôsobené týmto konfliktom budú oveľa väčšie,“ uviedla jeho kancelária v priamej reakcii na prebiehajúcu vojnu na Blízkom východe.
Agentúra Reuters v tejto súvislosti pripomína, že Turecko už opakovane vyzvalo na okamžité ukončenie tohto ničivého blízkovýchodného konfliktu, ktorý ešte na konci februára vyvolali masívne izraelsko-americké vojenské útoky na Irán.