Americká armáda v rozpočte na fiškálny rok 2027 žiada o 994 miliónov dolárov na boj proti malým bezpilotným leteckým systémom. Tento údaj podľa webu Defence Blog odráža dramatické zmeny priorít pozemných síl za posledné tri roky.
Rapídny nárast rozpočtu a program C-SUAS
Najnovšie údaje z dokumentov k rozpočtu na fiškálny rok 2027 zaraďujú obranu proti dronom v rámci programu Counter Small Unmanned Aerial System (C-SUAS) medzi najväčšie investičné položky amerických pozemných síl v rámci účtu Ostatné obstarávanie. Vývoj financovania tohto kľúčového programu ukazuje enormný medziročný nárast:
- v roku 2025 dosiahli skutočné výdavky na program sumu 543 miliónov dolárov,
- v roku 2026 išlo už o sumu 596 miliónov dolárov,
- požiadavka na rok 2027 tak predstavuje nárast o približne 67 percent a takmer dvojnásobok toho, čo armáda minula pred dvoma rokmi.
Nová architektúra obrany a vplyv vojny na Ukrajine
Žiadna iná rozpočtová položka podľa portálu Defence Blog nezachytáva takúto rýchlosť, ktorou bol Pentagón nútený prispôsobiť sa hrozbe, ktorá bola pred vojnou na Ukrajine takmer neznáma. Portfólio pozemných síl v oblasti protidronových systémov dnes zahŕňa viacero úrovní – od systémov namontovaných na vozidlách a techniky na ochranu základní až po prenosné raketové systémy určené pre jednotlivé pechotné jednotky. Zámerom je vybudovať takú kapacitu, aby drony prestali byť asymetrickou výhodou pre kohokoľvek, kto by ich použil proti americkým vojakom.
Situácia na Ukrajine posilňuje snahu o túto masívnu investíciu dôraznejšie než čokoľvek iné. Obe strany na tamojšom bojisku totiž používajú drony v rozsahu a tempe, ktoré žiadny vojenský plánovač pred rokom 2022 nevedel predvídať. Americká armáda preto v podstate buduje úplne novú architektúru protivzdušnej obrany. Rozpočtová žiadosť aktuálne prechádza schvaľovaním v Kongrese, no vzhľadom na preukázateľnú reálnosť hrozby ide o položku, pri ktorej sú výraznejšie škrty len veľmi málo pravdepodobné.