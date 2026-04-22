Taliansky úrad pre hospodársku súťaž (AGCM) v stredu oznámil, že vyšetruje holandskú rezervačnú platformu Booking.com pre možné zavádzanie spotrebiteľov. Predstavitelia úradu a členovia talianskej polície pre finančnú kriminalitu už vykonali kontroly priamo v priestoroch spoločnosti Booking.com Italy.
Nekalé obchodné praktiky a sporné provízie
„Taliansky úrad pre hospodársku súťaž začal vyšetrovanie spoločností Booking.com, Booking.com International a Booking.com (Italia) pre účasť na nekalých obchodných praktikách,“ uviedol vo vyhlásení AGCM. Podľa názoru talianskeho regulačného úradu prináša výber do Programu preferovaných partnerov viaceré riziká pre koncových zákazníkov:
- systém zrejme účelovo uprednostňuje poskytovateľov ubytovania, ktorí platia spoločnosti Booking.com vyššie provízie,
- algoritmus pri výbere preferovaných partnerov neberie ohľad na skutočnú kvalitu ubytovania,
- to by mohlo viesť spotrebiteľov k rezervácii ubytovania, ktoré je v pomere ku kvalite v priemere podstatne drahšie.
Reakcia spoločnosti a služby platformy
Hovorca spoločnosti Booking.com Italy v reakcii na zásah a vyšetrovanie uviedol, že spoločnosť „úplne spolupracuje s AGCM“ a pevne verí, že jej partnerský program „spĺňa požiadavky legislatívy na ochranu spotrebiteľov“.
Známa globálna platforma Booking.com je v súčasnosti dostupná v 45 jazykoch. Okrem samotného ubytovania sprostredkúva turistom a cestovateľom po celom svete aj predaj leteniek či požičiavanie áut.