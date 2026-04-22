Líder Komunistickej strany Ruskej federácie Gennadij Ziuganov v utorok varoval poslancov Štátnej dumy pred rizikom revolúcie podobnej tej v roku 1917 v dôsledku upadajúcej ekonomiky krajiny.
Ziuganovova kritika a varovanie pred jeseňou
„Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme podporili (prezidenta Vladimira) Putina a jeho stratégiu a politiku, ale vy (vláda) nás nepočúvate,“ vyhlásil Gennadij Ziuganov, ktorého slová si v pléne vyslúžili potlesk.
Líder komunistov následne pridal k ekonomickej situácii aj tvrdé varovanie. „Ak vy (vláda) urýchlene neprijmete finančné, ekonomické a iné opatrenia, do jesene nás čaká opakovanie toho, čo sa stalo v roku 1917. Nemáme právo to zopakovať. Urobme nejaké rozhodnutia,“ pokračoval vo svojom apeli.
Opatrná opozícia a politická realita v Rusku
Agentúra Reuters pripomína, že napriek takýmto ostrým vyhláseniam v Rusku v súčasnosti neexistujú reálne náznaky masových sociálnych nepokojov. Súčasnú politickú a spoločenskú realitu v krajine pred blížiacimi sa septembrovými parlamentnými voľbami dokresľujú najmä tieto fakty:
- v krajine naďalej vládne cenzúra, sú zakazované protesty a disidentom hrozia dlhé väzenské tresty,
- Komunistická strana Ruskej federácie je dlhodobo druhou najsilnejšou stranou v Štátnej dume a Ziuganov ju vedie už od roku 1993,
- samotní komunisti dlhodobo podporujú politiku Vladimira Putina a voči vládnej strane Jednotné Rusko bývajú vo svojich vyjadreniach spravidla len veľmi opatrne kritickí.
Historická revolúcia v roku 1917 zvrhla ruskú monarchiu a dostala k moci boľševikov, čím neskôr umožnila vznik Sovietskeho zväzu. Zároveň však viedla k rozpútaniu krvavej občianskej vojny, ktorej opakovaniu by sa malo súčasné ruské vedenie podľa komunistov za každú cenu vyhnúť.