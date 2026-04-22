Lučeneckí policajti počas piatkovej (17. apríla) noci riešili štyroch mužov, ktorí viedli osobné auto pod vplyvom alkoholu. V uliciach mesta sa navyše vozili aj na streche vozidla. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
Nebezpečná jazda a natáčanie videí
K udalosti v Lučenci malo dôjsť podľa políciou zverejneného videa v piatok vo večerných hodinách. Z priebehu vyčíňania nezodpovednej posádky vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- štvorica mužov pod vplyvom alkoholu sa počas jazdy striedala v šoférovaní osobného auta,
- v meste sa opakovane vozili aj na streche vozidla,
- svoje riskantné konanie si popritom natáčali na mobilné telefóny.
Trestné stíhanie za ohrozenie premávky
„Svojím konaním vážne ohrozili nielen seba, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky. Trojica mužov vo veku 29, 22 a 18 rokov nafúkala viac ako jedno promile alkoholu a budú obvinení z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ poznamenala k prípadu štátna polícia.