Republiková rada opozičnej strany SaS má vo štvrtok (23. apríla) rokovať o návrhu na vylúčenie svojej členky Jany Bittó Cigánikovej. Oficiálne to potvrdil hovorca strany Ondrej Šprlák. Samotná Bittó Cigániková už skôr na sociálnej sieti avizovala, že ju idú zo strany vylúčiť pre kritiku lídra Branislava Gröhlinga.
Návrh na vylúčenie a poškodzovanie mena strany
„Potvrdzujem, že na republikovú radu prišiel návrh na vylúčenie Jany Bittó Cigánikovej zo strany SaS z dôvodu dlhodobého poškodzovania dobrého mena strany. O tomto návrhu sa bude zajtra rokovať,“ uviedol pre TASR hovorca strany Ondrej Šprlák.
Spor o Vatikánske zmluvy a lojalita k hodnotám
Jana Bittó Cigániková však tvrdí, že zo SaS ju chcú vylúčiť primárne za jej otvorenú kritiku voči súčasnému predsedovi strany Gröhlingovi. Upozornila pritom na to, že pod jeho vedením jej strana bráni v presadzovaní jej agendy:
- vedenie jej blokuje uznesenie k potrebe otvorenia rokovaní so Svätou stolicou,
- strana jej účelovo stopla dve plánované tlačové konferencie k tejto téme,
- SaS mala pritom sedemnásť rokov a stále oficiálne má vo svojom programe odluku cirkvi od štátu.
„Keď som otvorila tému Vatikánskych zmlúv, predseda SaS ma osobne zahriakol, že o tomto sa v SaSke nebudeme ani len rozprávať,“ podotkla poslankyňa a položila rečnícku otázku, či sa tento postoj dá nekritizovať.
„Čo by som to bola za človeka, keby som toto nekritizovala? Ako niekto môže považovať za správne obrátiť o 180 stupňov a poprieť samu seba, to v čo verím, lebo ostatní sa rozhodli, že ak to nespravím, ide o neposlušnosť, nelojalitu, šírenie nenávisti. Ale ja som lojálna k hodnotám, ktoré som sľúbila presadzovať. K ľudom, ktorí mi dali hlas. A nie k predsedovi, ktorý je len etapou,“ okomentovala na záver celú situáciu Bittó Cigániková.