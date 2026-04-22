Slovenská opozícia v zásade súhlasí s plánom vlády na odkúpenie ďalších 17 % akcií v spoločnosti Slovenské elektrárne (SE). Strany SaS a Hnutie Slovensko však v reakcii na slová premiéra Roberta Fica (Smer-SD) zdôrazňujú, že kľúčovými faktormi budú najmä kúpna cena, zdroje financovania a otázka manažérskej kontroly nad podnikom.
Podmienky Hnutia Slovensko: Cena a manažérska moc
Poslanec Július Jakab z Hnutia Slovensko upozornil, že hnutie bude proces pozorne sledovať. Hlavné otázky opozície smerujú k nasledujúcim bodom:
- Kúpna cena: Za akú sumu plánuje štát akcie od holdingu EPH odkúpiť a či bude primeraná trhovej hodnote.
- Manažérska kontrola: Či po získaní 51 % akcií prejde reálne riadenie podniku do rúk štátu, alebo zostane v rukách EPH.
- Zdroj financií: Odkiaľ vláda vezme prostriedky na túto investíciu v čase, keď tvrdí, že na iné oblasti peniaze v rozpočte chýbajú.
Postoj SaS: Opcia z memoranda a bezpečnosť
Poslanec Karol Galek (SaS) potvrdil, že možnosť odkúpenia akcií vyplýva z memoranda z roku 2015. Podľa neho je dôležité uplatniť si opciu po spustení štvrtého bloku Mochoviec, čo sa očakáva v priebehu tohto leta. Galek však pripomenul aj predošlý politický vývoj:
- minulý rok malo Slovensko možnosť získať akcie priamo od spoločnosti Enel, no legislatívna zmena tomu zabránila,
- Slovenské elektrárne sú kľúčovým prvkom energetickej bezpečnosti štátu, preto je kontrola nad nimi strategicky významná,
- opozícia varuje pred ďalším zadlžovaním krajiny na desiatky rokov dopredu kvôli tomuto nákupu.
Aktuálne rozdelenie síl v Slovenských elektrárňach
Spoločnosť SE má v súčasnosti dvoch akcionárov. Väčšinu (66 %) drží Slovak Power Holding B.V. (pod kontrolou českého EPH), ktorý podiel definitívne prevzal od talianskeho Enelu v máji 2025. Slovenská republika vlastní zvyšných 34 %. Ak by štát uspel s nákupom 17 % akcií, jeho podiel by stúpol na rozhodujúcich 51 %, čím by získal väčšinové vlastníctvo.