Od septembra začnú všetky základné školy na Slovensku od prvého ročníka učiť po novom. Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker (Hlas-SD) v stredu počas tlačovej konferencie uviedol, že cieľom je dosiahnuť to, aby deti nielen vedeli, čo sa učia, ale aby tomu aj skutočne rozumeli. Do nového systému vzdelávania sa zatiaľ dobrovoľne zapojila takmer polovica základných škôl.
Podstata kurikulárnej reformy a prístup k deťom
Kurikulárna reforma je podľa Druckera obrovskou zmenou vzdelávacieho systému, ktorú osobne považuje za kľúčovú. Poukázal pritom na pretrvávajúci problém, že deti sa v posledných rokoch radšej naučia učivo naspamäť, pričom mu oveľa menej rozumejú. Zmena je preto postavená najmä na tom, aby sa žiaci zapájali oveľa viac a aby aj viacerým veciam rozumeli.
„Aby neboli hodnotení za to, že vyrátajú dobre príklad, ale za to, že mu porozumejú,“ vysvetlil šéf rezortu školstva a doplnil, že nie je potrebné, aby deti vedeli len mechanicky odrapkať vybrané slová, ak ich následne nevedia použiť v praxi.
Stav zapojenosti škôl a podpora pre učiteľov
Hoci bude nové vzdelávanie v školách povinne platiť od septembra 2026, niečo vyše 1 000 škôl podľa rezortu ešte stále neprešlo na nové kurikulum. Minister však poznamenal, že mnoho škôl zatiaľ vyčkávalo, ako sa bude reálna situácia vyvíjať na už zapojených školách. Aktuálny stav príprav, zmien a podpory vyzerá nasledovne:
- zapojené školy dostali významnú pomoc (napríklad zo strany Národného inštitútu vzdelávania a mládeže - NIVAM),
- nové učebnice prispôsobené zmenám budú pre školy podľa ministra včas pripravené,
- kurikulum sa po novom pružne rozširuje aj o prvky umelej inteligencie,
- zásadnou zmenou priamo v triedach je, že aktívnejším sa počas vyučovania stáva samotný žiak, a nie len učiteľ.
Riaditeľka odboru podpory formálneho vzdelávania NIVAM Petra Fridrichová v súvislosti so zmenami uviedla, že inštitút pripravuje na máj a jún špeciálne podujatia pre učiteľov, aby vedeli lepšie pracovať a pomohli im s osnovami pre prvé ročníky. „Nečakáme od škôl, že budú mať od septembra všetko pripravené. Dávame im celý rok, aby si štátne vzdelávacie programy pripravili,“ dodala.
Nový štátny vzdelávací program pre základné vzdelávanie schválili už v roku 2023. Od školského roka 2023/2024 sa vo vybraných školách začalo experimentálne overovanie kurikula, pričom následne v rokoch 2024/2025 a 2025/2026 sa do vyučovania po novom postupne zapájali ďalšie desiatky škôl.