Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) plne podporuje nadobudnutie ďalších 17 % akcií v spoločnosti Slovenské elektrárne (SE), v ktorej má štát v súčasnosti menšinový 34-percentný podiel. Premiér tento strategický zámer oznámil po stredajšom rokovaní vlády, pričom hlavným cieľom je získať v elektrárňach kľúčovú štátnu väčšinu.
Ficova vízia: Štátna väčšina a kritika privatizácie
„Po tom, čo sa naštartuje štvrtý blok v Mochovciach, bude na stole otázka možnosti odkúpiť 17 % akcií Slovenských elektrární. Slovenská republika má dnes 34 %, 66 % má zahraničný partner. Takúto privatizáciu nám odovzdali vlády Mikuláša Dzurindu,“ priblížil situáciu Robert Fico.
Premiér zdôraznil, že ak nebudú v ceste iné ako finančné prekážky, myšlienku získania väčšinového balíka politicky plne podporuje. „Ide o štátne aktíva, na toto by sme nemali hľadieť, pokiaľ ide o možnosť získania finančných prostriedkov. Považujem tento cieľ za legitímny a pokiaľ mu nebudú naozaj brániť nejaké prekážky, ktoré nebudeme vedieť prekonať, tak sa k tomuto cieľu aj bezprostredne hlásim,“ dodal.
Financovanie investície a aktuálna akcionárska štruktúra
Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) k téme poznamenal, že SE majú v zásade pozitívny hospodársky výsledok. Následne vysvetlil detaily financovania a vlastníckej štruktúry, ktoré ovplyvňujú tento strategický krok:
- uvedený typ investícií sa robí zo štátnych hmotných aktív (nie sú súčasťou rozpočtu ani štátneho deficitu),
- tento nákup môže byť v prípade potreby spojený aj s investičným úverom,
- väčšinovým akcionárom SE je v súčasnosti spoločnosť Slovak Power Holding B.V. (SPH) s podielom 66 %,
- Slovenská republika vlastní nateraz menšinový podiel vo výške 34 %.
V rámci Slovak Power Holding vlastní 100 % základného imania česká energetická skupina Energetický a průmyslový holding (EPH). Akvizíciu tohto podielu od talianskej spoločnosti Enel Produzione S.p.A. úspešne dokončili v máji 2025. Ak by však štát zrealizoval plánovaný nákup 17 % akcií, Slovenská republika by sa s celkovým podielom 51 % stala opäť väčšinovým a rozhodujúcim vlastníkom Slovenských elektrární.