Členské krajiny Európskej únie sa v stredu dohodli na uvoľnení pôžičky vo výške 90 miliárd eur pre Ukrajinu, keďže Maďarsko naznačilo, že je pripravené ukončiť svoju niekoľko mesiacov trvajúcu blokádu, uviedli diplomatické zdroje.
Uvoľnenie pôžičky a nové sankcie voči Rusku
Pôžička je primárne určená na pokrytie najnaliehavejších hospodárskych a vojenských potrieb Kyjeva a na umožnenie pokračovať v ťažkom boji proti ruskej invázii. Zástupcovia krajín EÚ sa okrem toho dohodli aj na 20. balíku sankcií Únie voči Rusku, ktorého hlavným cieľom je vyvíjať ďalší silný ekonomický tlak na Moskvu, píše DPA.
Koniec ropného sporu a formálne schvaľovanie
Nová pôžička pre Ukrajinu bola dlhodobo súčasťou sporu medzi Kyjevom a Budapešťou v súvislosti so zastavením dodávok ruskej ropy do Maďarska a na Slovensko cez ropovod Družba. V utorok však ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že ropovod je opravený a môže bezpečne obnoviť prevádzku.
Z aktuálneho diplomatického vývoja a harmonogramu na úrovni európskeho bloku vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- stredajšie rozhodnutie má byť formalizované písomným schválením každým z 27 štátov EÚ,
- tento schvaľovací proces by mal byť podľa cyperského predsedníctva Únie ukončený vo štvrtok,
- ak by dovtedy do Maďarska alebo na Slovensko nedorazila žiadna ropa, Budapešť či Bratislava by teoreticky mohli proces schvaľovania zastaviť.
Spoločnosť Ukrtransnafta v stredu informovala, že sa začalo tlakovanie a napúšťanie ropovodu Družba na ukrajinskej strane z Bieloruska. Očakávané obnovenie čerpania a dodávok na Slovensko je vo štvrtok v ranných hodinách, uviedla na sociálnej sieti ministerka hospodárstva SR Denisa Saková.