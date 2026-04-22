Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) ostro kritizuje vládny návrh novely katastrálneho zákona. Podľa neho totiž zavádza viacero reštriktívnych opatrení, ktoré priamo zasiahnu do práva na informácie a obmedzia právo verejnosti kontrolovať majetky verejných funkcionárov. Národná rada (NR) SR má o kontroverznej novele začať rokovať už v stredu popoludní.
Koniec anonymity vyhľadávania a strata údajov
Ako v stredu informovala poslankyňa za PS Zuzana Števulová, ak by novela v parlamente prešla, z verejne prístupných údajov katastra zmiznú citlivé, no dôležité údaje, ktoré sa týkajú dátumu narodenia a adresy vlastníka nehnuteľnosti. V praxi to znamená, že nebude možné spoľahlivo overiť, či pri zhode mien nejde len o menovca daného človeka.
„Takisto pristupovať k údajom z katastra budú môcť ľudia buď len s povinným elektronickým občianskym preukazom alebo kontom, čo zabezpečí, že úrady budú vedieť kto, kedy a prečo sa zaujímal a o aký majetok. Tým sa budú vytvárať kritické zoznamy aktivistov, aktivistiek, novinárov, organizácií, ktorí budú identifikovateľní zo strany vlády, ktorá koná so zlým úmyslom,“ uviedla Števulová.
Zákaz majetkového profilovania a drakonické pokuty
Za veľmi vážny zásah do transparentnosti a verejnej kontroly označila opozícia aj navrhovaný zákaz takzvaného majetkového profilovania. Poslankyňa upozornila, že za informovanie o tom, či deklarovaný majetok politikov reálne zodpovedá zápisom v katastri nehnuteľností, bude po novom hroziť prísna sankcia:
- pri fyzických osobách môže pokuta dosiahnuť výšku až 10 000 eur,
- pri právnických osobách, nadáciách či vydavateľstvách sa môže vyšplhať až na 50 000 eur.
Števulová na záver pripomenula, že mimovládnej organizácii Nadácia Zastavme korupciu sa už podarilo zozbierať 20 000 podpisov od ľudí, ktorí s touto novelou zásadne nesúhlasia a otvorenou výzvou žiadajú vládu, aby návrh zákona stiahla.