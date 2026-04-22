Bývalý premiér Ľudovít Ódor nikdy nedostal žiadne spravodajské informácie, ktoré by hovorili o navážaní migrantov na hranice Slovenska na základe dohody medzi opozíciou a vtedajším predsedom vlády Maďarska. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) s tým, že ich o tom na Bezpečnostnej rade informovala Slovenská informačná služba (SIS) aj Vojenské spravodajstvo.
Stanovisko SIS a Ficova kritika Ódora
„V súvislosti s dezinformáciami šíriacimi sa v mediálnom priestore, ktoré ako prvý interpretoval bývalý premiér Ľudovít Ódor, a ktoré sa týkajú obsahu údajnej spravodajskej produkcie SIS vo veci zvážania migrantov na spoločnú hranicu s Maďarskom pred voľbami v roku 2023, Slovenská informačná služba uvádza, že tieto informácie nemajú základ v objektívnej realite,“ priblížila hovorkyňa SIS Natália Holubová.
Ódor podľa Fica o prijímaní informácií o navážaní migrantov na hranice vedome klame. „Navyše, keby takúto informáciu Ódor mal, tak by ju musela mať aj prezidentka Zuzana Čaputová a viete si predstaviť, čo by sa dialo. Bola by to obrovská téma predvolebnej kampane, lenže nebola,“ poznamenal predseda vlády.
Odmietnutie Magyarových tvrdení a Benešove dekréty
Premiér označil za klamstvo aj vyjadrenia víťaza nedávnych maďarských volieb Pétera Magyara o navážaní migrantov na Slovensko, keďže mu neposkytol žiadne vysvetlenie svojich tvrdení. Z vyjadrení Roberta Fica na adresu Magyara a slovenskej opozície vyplývajú nasledovné závery:
- tvrdenia považuje za jednoduchú taktiku („vylejeme špinu a necháme to tak, veď slovenská opozícia už špinavú robotu dokončí“),
- Magyar sa chcel takýmito vyjadreniami poďakovať slovenskej opozícii (predovšetkým PS) za to, že otvorila tému Benešových dekrétov,
- pre vládu SR sú tieto dekréty nedotknuteľné, považuje ich za integrálnu súčasť slovenského právneho poriadku a samotnú tému vníma len ako politickú bublinu.
Fico deklaroval, že urobí všetko pre to, aby slovensko-maďarské vzťahy a téma postavenia maďarskej národnostnej menšiny neboli témou politickej súťaže. Premiér zároveň avizoval, že pokiaľ mu to zdravotný stav dovolí, chce z noci z 30. apríla na 1. mája absolvovať nočnú zmenu. Potvrdil takisto svoju účasť na oslavách Sviatku práce v Bánovciach nad Bebravou.