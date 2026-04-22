Čína v stredu varovala, že situácia na Blízkom východe sa podľa nej aktuálne nachádza „v kritickom bode“. K oficiálnemu vyhláseniu Pekingu došlo krátko po tom, ako americký prezident Donald Trump nečakane oznámil predĺženie prímeria, aby Iránu poskytol viac času na rokovania.
Čínska výzva a americké podmienky
Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Kuo Ťia-kun označil aktuálny stav za mimoriadne krehký. „Súčasná situácia v regióne (Blízkeho východu) sa nachádza v kritickom bode prechodu medzi vojnou a mierom. Najvyššou prioritou zostáva vynaložiť maximálne úsilie na zabránenie obnovenia nepriateľských akcií,“ povedal na tlačovej konferencii.
Na priamu otázku o konkrétnom americkom prímerí sa priamo nevyjadril, dodal len, že Peking bude v regióne ďalej zohrávať „konštruktívnu“ úlohu. Súčasný diplomatický pat je definovaný nasledujúcimi skutočnosťami:
- Donald Trump v utorok odložil koniec dvojtýždňového prímeria (ktoré platilo od 8. apríla) na neurčito,
- americký prezident však zároveň trvá na tom, že americká vojenská blokáda iránskych prístavov bude naďalej pokračovať,
- Irán tvrdil, že pokoj zbraní vyprší v stredu o 1.00 h SELČ, zatiaľ čo Trump ešte predtým hovoril o noci na štvrtok.
Ničivé následky vojny a neistá budúcnosť
Krvavá vojna sa začala 28. februára masívnymi leteckými útokmi USA a Izraela na Irán. Konflikt sa následne rozšíril aj do ďalších krajín Perzského zálivu a do Libanonu po zapojení proiránskeho hnutia Hizballáh.
V doterajších bojoch prišlo o život viac ako 5 000 civilistov a státisíce ľudí sú vysídlené, najmä priamo v Iráne a Libanone. Boje narušili strategickú lodnú dopravu v Hormuzskom prielive, čo viedlo k rastu cien energií na celom svete. Budúcnosť mierových rokovaní tak zostáva mimoriadne neistá, keďže Teherán je ochotný rokovať len v prípade, ak USA upustia od blokády, no obe strany už viackrát avizovali pripravenosť okamžite obnoviť vojenské údery.