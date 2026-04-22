Podľa informácií od spoločnosti Ukrtransnafta sa v stredu ráno začalo tlakovanie a napúšťanie ropovodu Družba na ukrajinskej strane smerom z Bieloruska. Očakávané obnovenie čerpania a reálnych dodávok na Slovensko je naplánované už na štvrtok (23. apríla) v ranných hodinách. Na sociálnej sieti o tom informovala ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).
Žiadosti o tranzit a ukončenie opráv
Maďarská petrochemická spoločnosť MOL, ktorej súčasťou je aj bratislavská rafinéria Slovnaft, v stredu na svojej internetovej stránke oficiálne potvrdila, že opravné práce na ukrajinskom úseku ropovodu Družba boli kompletne dokončené. Agentúra Reuters ešte v utorok (21. apríla) uviedla, že MOL si už podala prvú žiadosť o tranzit suroviny. Z informácií od zdroja agentúry vyplýva:
- spoločnosť už podala žiadosti o prvé konkrétne objemy ropy,
- tieto dodávky pôjdu v úplne rovnakom pomere do Maďarska a na Slovensko.
Zelenského podmienky a schvaľovanie pôžičky
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj samotnú opravu a spustenie Družby priamo spojil s odblokovaním vyplatenia 90-miliardovej pôžičky Európskej únie (EÚ) a posunom v prístupových rokovaniach. Uvoľnenie tohto masívneho úveru sa pokúsia práve v stredu definitívne schváliť zástupcovia členských štátov EÚ.