Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že Irán v dôsledku americkej blokády a uzavretia Hormuzského prielivu „finančne kolabuje“. Teherán však tieto tvrdenia odmieta a hlási zabezpečenú potravinovú sebestačnosť.
Trumpove vyhlásenia o kolapse a zúfalstve
„Irán finančne kolabuje! Chcú, aby bol Hormuzský prieliv okamžite otvorený,“ napísal Donald Trump v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social. Dodal, že islamská republika „zúfalo potrebuje peniaze“.
„Príslušníci armády a polície sa sťažujú, že nedostávajú výplatu! SOS!!!“ doplnil šéf Bieleho domu vo svojom ostrom stanovisku na adresu iránskeho režimu.
Iránska sebestačnosť a predĺženie prímeria
Irán zároveň tvrdí, že námorná blokáda zo strany USA má len minimálny vplyv na schopnosť krajiny zásobovať sa základným tovarom a potravinami. Iránsky minister poľnohospodárstva Gholámrezá Núrí v utorok povedal, že vzhľadom na rozlohu krajiny je naďalej možné dovážať tovar a potraviny cez suchozemské hranice.
„Približne 85 percent poľnohospodárskych produktov a základného tovaru sa vyrába doma, takže potravinová bezpečnosť krajiny je zabezpečená,“ dodal podľa iránskej tlačovej agentúry IRNA.
Súčasnú napätú situáciu a diplomatický pat v regióne definujú nasledujúce skutočnosti:
- Spojené štáty uvalili námornú blokádu na iránske prístavy a pobrežie 13. apríla (niekoľko dní po oznámení dočasného prímeria),
- Teherán túto blokádu považuje za otvorený vojnový akt a označil ju za porušenie prímeria,
- prímerie sa malo skončiť v stredu, no Trump oznámil jeho predĺženie na žiadosť Pakistanu.
Cieľom predĺženia prímeria je podľa amerického prezidenta poskytnúť Teheránu viac času na predloženie uceleného návrhu na mierové rokovania. Zároveň však rezolútne zdôraznil, že americké sily budú aj napriek tomu naďalej blokovať iránske prístavy.