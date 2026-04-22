Zamestnanci maďarských ministerstiev v snahe vyhnúť sa trestnému stíhaniu a udržať si svoje pracovné miesta údajne ponúkajú strane Tisza na rôznych nosičoch dokumenty, ktoré sa v týchto dňoch skartujú na úradoch. Téme sa detailne venuje britská televízia BBC a server hang.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Panika na ministerstvách a snaha o imunitu
Podľa analýzy BBC čelí strana Tisza po volebnom víťazstve nad hnutím Fidesz odchádzajúceho premiéra Viktora Orbána okrem iného aj nutnosti urýchlene zastaviť skartovanie dôkazov o korupcii na ministerstvách. Zo zistení britskej stanice a zdrojov zo strany vyplývajú nasledujúce skutočnosti:
- štátni úradníci potajomky ponúkajú strane Tisza dokumenty zaznamenané napríklad na USB kľúčoch,
- výmenou za odovzdanie týchto materiálov požadujú od novej vlády zaručenie imunity a udržanie si svojich pracovných miest,
- strana Tisza na tento účel už stihla vytvoriť aj špeciálnu komunikačnú platformu.
Magyarova výzva a záchrana dokumentov
Predseda víťaznej strany a pravdepodobný budúci premiér Péter Magyar už deň po parlamentných voľbách, ktoré sa konali 12. apríla, otvorene hovoril o cielenom skartovaní vládnych dokumentov. Tvrdil, že má spoľahlivé informácie o tom, že dôležité materiály sa systematicky ničia na viacerých kľúčových inštitúciách, vrátane rezortov diplomacie a obrany.
Magyar preto verejne vyzval každého, kto má informácie súvisiace s korupciou bývalej vlády, aby nahlásil akékoľvek nezákonné skartovanie úradných záznamov. Strana Tisza za týmto účelom vytvorila na svojej webovej stránke zabezpečenú platformu, na ktorú môžu úradníci a oznamovatelia zachránené vládne dokumenty bezpečne uložiť.