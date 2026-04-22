Masívny nárast počtu satelitov na obežnej dráhe Zeme sa stáva vážnou environmentálnou hrozbou. Medzinárodné tímy vedcov vrátane odborníkov zo Slovenskej akadémie vied (SAV) upozorňujú, že komerčné vesmírne aktivity zásadne menia prirodzený cyklus svetla a tmy, čo má negatívny vplyv na zdravie ľudí, ekosystémy a astronomický výskum. Informoval hovorca SAV Jozef Bednár.
Kozmický odpad a riziká pre život na Zemi
Experti zo SAV a Univerzity Komenského (UK) v Bratislave sa podieľali na výskume, ktorý prináša nový model analýzy svetelného znečistenia z vesmíru. Výsledky publikované v apríli ukazujú, že rastúce konštelácie satelitov a plány na cielené osvetľovanie Zeme z obežnej dráhy môžu natrvalo poškodiť nočné prostredie v globálnom meradle.
Problémom nie je len samotný počet zariadení, ktorý môže dosiahnuť milióny kusov, ale aj rozptyl slnečného svetla od kozmického odpadu. Tento jav podľa vedcov rapídne zvyšuje celkový jas nočnej oblohy, čo so sebou prináša viaceré závažné riziká:
- narušenie prirodzenej tmy negatívne zasahuje do biologických hodín ľudí,
- zmena prirodzeného jasu ovplyvňuje správanie sťahovavých vtákov či nočných živočíchov,
- satelity rušia optické aj rádiové pozorovania, čím znehodnocujú dôležité vedecké dáta z teleskopov.
Nový model analýzy a výzva na prísnejšie regulácie
Významný príspevok k pochopeniu tohto javu prináša najnovší výskum, na ktorom sa podieľal aj Miroslav Kocifaj spolu s Františkom Kundracikom zo SAV a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Ich nový model umožňuje detailne analyzovať vplyv kozmického odpadu a satelitov na úroveň svetelného znečistenia (pričom sa objavujú aj koncepty ako reflektujúce satelity, ktoré by mohli umelo osvetľovať časti planéty počas noci).
„Naše výsledky ukazujú, že svetelné znečistenie je komplexnejší jav, než sme doteraz predpokladali. Ak chceme účinne chrániť nočné prostredie, musíme zohľadniť nielen zdroje svetla na Zemi, ale aj rastúci počet objektov na obežnej dráhe,“ uviedol Kocifaj z Ústavu stavebníctva a architektúry SAV.
Vedci v závere zdôrazňujú, že svetelné podmienky, ktoré formovali život na Zemi milióny rokov, sa menia príliš rýchlo. Vyzývajú preto medzinárodné regulačné orgány, ako je napríklad Federálna komisia pre komunikáciu v USA, aby pri schvaľovaní nových satelitných sietí dôsledne posudzovali aj ich reálny vplyv na životné prostredie.